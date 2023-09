Elder Bednar parle de technologie au Silicon Slopes Summit

Le week-end de la conférence générale approche à grands pas, mais avant que l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ne s’adresse au monde, un apôtre s’est adressé à la communauté technologique.

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, a participé le jeudi 28 septembre à la huitième réunion annuelle Sommet des pistes de silicium à Salt Lake City.

La conférence réunit des leaders technologiques et commerciaux partageant les dernières innovations dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’entrepreneuriat et bien plus encore.

Ryan Smith, cofondateur de Qualtrics et propriétaire d’Utah Jazz, s’est entretenu avec frère Bednar sur une scène du Delta Center pour une séance de questions-réponses qui a abordé des sujets allant du rôle de la technologie dans l’Église à la manière dont l’Église utilise ses finances.

Avant le Silicon Slopes Summit, frère Bednar a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il expliquait pourquoi il avait choisi de participer.

« Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de parler de la manière dont l’Église de Jésus-Christ établit des relations, utilise la technologie et favorise la communication pour bénir des vies à travers le monde », a-t-il déclaré dans la vidéo. « Pour moi, c’est une occasion passionnante de témoigner de Jésus-Christ et de son Église rétablie. »

Demain, je participe au Silicon Slopes Summit, un grand événement technologique et commercial, à Salt Lake City, dans l’Utah. Pour moi, c’est une occasion passionnante de témoigner de Jésus-Christ et de son Église rétablie. Je ne manquerai pas de partager bientôt les mises à jour de l’événement. pic.twitter.com/jPPth16PHl – David A. Bednar (@BednarDavidA) 27 septembre 2023

Éducation et administration

Smith a d’abord demandé à frère Bednar de parler de son parcours éducatif et professionnel, qui comprenait des années en tant que professeur à l’Université de l’Arkansas et plus tard en tant que président du Rick’s College de l’époque, aujourd’hui BYU-Idaho.

Elder Bednar a déclaré que l’éducation est la clé qui ouvre la porte à la croissance et aux opportunités. L’éducation ne fait pas uniquement référence à l’école formelle ; la véritable éducation consiste plutôt à « apprendre à aimer apprendre ». … [When] vous aimez apprendre à apprendre, vous entrez dans un territoire passionnant et inexploré.

Il a également déclaré que dans une Église mondiale, l’éducation ne devrait pas être proposée uniquement dans quelques établissements physiques. BYU–Pathway Worldwide, qui propose des opportunités de formation en ligne, constitue une ressource éducative importante pour de nombreuses personnes.

« Nous sommes ravis que des gens du monde entier aient la possibilité de s’instruire et d’apprendre à apprendre, afin qu’ils puissent être une bénédiction pour leur propre vie et celle de leur famille », a déclaré frère Bednar.

La technologie joue également un rôle important dans le fonctionnement de l’Église, a déclaré frère Bednar. Avec 17 millions de membres dans le monde entier, « on ne peut pas tout gérer à partir de Salt Lake City ».

Pour rester proche des membres et des dirigeants d’une Église mondiale, le siège de l’Église dispose de salles dotées de grands écrans qui permettent aux dirigeants de l’Église de rencontrer virtuellement des personnes partout dans le monde. Cette technologie ne rend pas les gens « moins proches », a déclaré frère Bednar. « C’est plus proche. »

Elder Bednar a déclaré que la technologie continuera à jouer un rôle important pour la croissance et le développement de l’Église dans les années à venir.

Par exemple, chaque conférence générale est traduite dans plus de 100 langues. La quantité de documents de l’Église qui doivent être traduits dans un si grand nombre de langues crée un « goulot d’étranglement » pour que les ressources parviennent entre les mains et les foyers des gens du monde entier.

Mais à mesure que l’intelligence artificielle continue de se développer, « peu de choses pourraient aider l’œuvre du Seigneur à progresser plus rapidement que les percées technologiques liées à la traduction », a déclaré frère Bednar.

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, lève le pouce en prenant la parole lors du huitième sommet annuel Silicon Slopes au Delta Center de Salt Lake City le jeudi 2 septembre. 28, 2023. Jeffrey D. Allred, Deseret News

Innovations futures

Lorsqu’il regarde vers l’avenir, frère Bednar voit un avenir brillant pour la technologie dans l’Utah, d’autant plus que l’Église contribue à créer un climat propice à l’innovation.

Les gens pensent parfois que les dirigeants de l’Église ne sont pas informés des problèmes mondiaux, notamment de la technologie, a-t-il poursuivi ; mais « nous avons de nombreuses occasions d’apprendre auprès des meilleurs experts du monde sur l’intelligence artificielle et les dernières innovations technologiques », a-t-il déclaré. « Cela se produit en grande partie ici, dans l’Utah. »

Finances et politique de l’Église

Smith a également demandé à frère Bednar de répondre aux critiques que l’Église reçoit parfois sur la façon dont elle économise et dépense son argent.

Frère Bednar a déclaré que l’Église a quatre responsabilités primordiales : aider les gens à connaître et à vivre les enseignements de Jésus-Christ ; partager ce message avec le monde ; renforcer et unir les familles; et prendre soin des pauvres et des nécessiteux.

Ayant ces objectifs à l’esprit, frère Bednar a demandé aux critiques de considérer que les biens de l’Église sont avant tout des sources de revenus plutôt que des producteurs de revenus.

Par exemple, l’Église finance ses près de 20 000 lieux de réunion et installations autorisées dans le monde entier. Les frais de services publics et d’entretien sont couverts par les dîmes payées par les membres. Il en va de même pour les temples de l’Église.

« Il n’est pas nécessaire d’être comptable pour comprendre qu’il s’agit de grosses sommes d’argent », a déclaré frère Bednar.

Il a également fait référence à l’histoire de l’Ancien Testament selon laquelle Joseph avait constitué d’énormes réserves de céréales pendant sept ans en prévision des sept années de famine qui ont suivi.

Les réserves de l’Église sont donc « nécessaires au maintien de la mission de l’Église, qui est de bénir la vie des individus et des familles. … Il serait imprudent et imprudent de ne pas disposer de réserve.»

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, s’entretient avec Ryan Smith, cofondateur de Qualtrics et propriétaire d’Utah Jazz, lors d’une séance de questions-réponses lors du huitième sommet annuel de Silicon Slopes. au Delta Center de Salt Lake City le jeudi 28 septembre 2023. Jeffrey D. Allred, Deseret News

Smith a ensuite demandé à frère Bednar de parler de l’état actuel de la politique. Après avoir souligné la position politique neutre de l’Église, frère Bednar a déclaré que les gens penchent de plus en plus vers les extrêmes.

C’est pourquoi il est important de répondre à l’appel du président Russell M. Nelson au rétablissement de la paix, a déclaré frère Bednar. Et le président Nelson ne se contente pas de prêcher la courtoisie : il la met en pratique.

« En cinq ans et demi, son action auprès du [National Association for the Advancement of Colored People] a été époustouflant », a déclaré frère Bednar, en soulignant le prix de la paix que le Morehouse College, une école historiquement noire d’Atlanta, en Géorgie, a récemment décerné au président Nelson.

Un autre exemple est la façon dont l’Église a travaillé avec la communauté LGBTQ+ sur ce qui est finalement devenu la législation sur l’équité pour tous dans l’Utah et le Respect for Marriage Act aux États-Unis.

« On ne penserait pas que l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et la communauté LGBTQ puissent un jour se parler. Nous l’avons fait », a déclaré frère Bednar. « … Donc, si nous arrêtons de crier assez longtemps pour écouter, je pense que nous pouvons régler certaines choses. »