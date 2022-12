Elden Ring remporte gros aux Game Awards

Anneau d’Elden a remporté le prix du jeu de l’année lors de l’émission The Game Awards de jeudi. La cérémonie réunit les plus grands noms du jeu pour honorer les meilleurs titres de l’année tout en révélant d’énormes jeux à venir.

Elden Ring de FromSoftware a remporté trois prix en plus du prix GOTY — meilleur jeu de rôle, meilleure direction de jeu et meilleure direction artistique — tandis que Dieu de la guerre : Ragnarök avait le plus de trophées à la fin de la nuit, avec six. Le RPG en ligne massivement multijoueur de longue date Final Fantasy 14 et le chouchou indépendant Stray ont tous deux remporté deux prix.

Parallèlement aux récompenses, de nouveaux jeux ont fait leurs débuts : Star Wars : Survivant Jedi, Tekken 8, Porte de Baldur 3, Échouement de la mort 2Hadès 2, Crash Team Rumble et Noyau blindé VI.

Les gagnants des Game Awards 2022









Jeu de l’année (gagnants en gras)

A Plague Tale : Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Jeux de guérilla/SIE)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo)



Meilleure direction de jeu

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Jeux de guérilla/SIE)

Immortalité (demi-sirène)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)



Meilleur récit

A Plague Tale : Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Jeux de guérilla/SIE)

Immortalité (demi-sirène)



Meilleure direction artistique

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Jeux de guérilla/SIE)

Mépris (Ebb Software/Kepler Interactive)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)



Meilleur score et musique

Olivier Derivière, A Plague Tale : Requiem

Bear McCreary, dieu de la guerre Ragnarök

Deux Plumes, Métal : Hellsinger

Yasunori Mitsuda, Xenoblade Chronicles 3



Meilleure conception audio

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward/Activision)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Gran Turismo 7 (Polyphonie/SIE)

Horizon Forbidden West (Jeux de guérilla/SIE)



Meilleure performance

Ashly Burch, Horizon Forbidden West

Charlotte McBurney, A Plague Tale : Requiem

Christopher Judge, dieu de la guerre Ragnarök

Manon Gage, Immortalité

Sunny Suljic, dieu de la guerre Ragnarök



Jeux d’impact

A Memoir Blue (Cloisters Interactive / Annapurna)

As Dusk Falls (Interior Night/Xbox Game Studios)

Citizen Sleeper (saut par-dessus l’âge/compagnon de voyage)

Endling – L’extinction est éternelle (Herobeat Studios/HandyGames)

Rétrospective (Équipe Rétrospective/Annapurna)

J’étais un adolescent exocoloniste (Northway Games/Finji)



Meilleur jeu en cours

Apex Legends (Réapparition/EA)

Destin 2 (Bungie)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (jeux épiques)

Impact de Genshin (HoYover)



Meilleur indé

Cult of the Lamb (Massive Monster / Devolver Digital)

Néon Blanc (Angel Matrix/Annapurna)

Sifu (Sloclap)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

TUNIQUE (Équipe TUNIC/Finji)



Meilleur début indé

Néon blanc (Angel Matrix/Annapurna Interactive)

NORCO (Géographie des Robots/Raw Fury)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

TUNIQUE (Équipe TUNIC/Finji)

Survivants vampires (poncle)



Meilleur support communautaire

Apex Legends (Réapparition/EA)

Destin 2 (Bungie)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (jeux épiques)

No Man’s Sky (Hello Games)



Meilleur mobile

Apex Legends Mobile (Lightspeed & Quantum/Respawn/EA)

Diablo Immortel (Blizzard/NetEase)

Impact de Genshin (HoYovese)



Marvel Snap (Second Dinner Studios/Nuverse)

Tour de la fantaisie (Hotta Studio/Perfect World/Level Infinite)



Meilleur VR/AR

Après la chute (Vertigo Games)

Parmi nous VR (Schell Games/InnerSloth)

Bonelab (niveau de stress zéro)

Moss: Livre II (Polyarc)

Matière Rouge 2 (Robot Vertical)



Meilleure action

Bayonetta 3 (Platinum Games/Nintendo)

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward/Activision)

Néon Blanc (Angel Matrix/Annapurna)

Sifu (Sloclap)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Tribute Games / Dotemu)



Meilleure action/aventure

A Plague Tale : Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)



Horizon Forbidden West (Jeux de guérilla/SIE)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

TUNIQUE (Équipe TUNIC/Finji)



Meilleur jeu de rôle

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Vivre un live (Square Enix/Nintendo)

Légendes Pokémon : Arceus (Game Freak/Nintendo/TPCI)

Stratégie triangulaire (Artdink/Square Enix)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo)



Meilleur combat

DNF Duel (Arc System Works/Eighting/Neople/Nexon)

JoJo’s Bizarre Adventure : All Star Battle R (CyberConnect 2 Co. Ltd/Bandai Namco)

Le roi des combattants XV (SNK/Plaion)

MultiVersus (Jeux d’abord pour le joueur/Jeux WB)

Sifu (Sloclap)



Meilleure famille

Kirby et la terre oubliée (Laboratoire HAL / Nintendo)

Lego Star Wars : La saga Skywalker (Traveller’s Tales/WB Games)

Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope (Ubisoft Milan/Paris/Ubisoft)

Nintendo Switch Sports (Nintendo EPD/Nintendo)

Splatoon 3 (Nintendo EPD/Nintendo)



Meilleure simulation/stratégie

Dune : Spice Wars (Shiro Games/Funcom)

Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope (Ubisoft Milan/Paris/Ubisoft)

Total War: WARHAMMER III (Assemblage Créatif/Sega)

Campus Two Point (Two Point Studios/Sega)

Victoria 3 (Paradox Development Studio/Paradox Interactive)



Meilleur sport/course

F1 22 (Codemasters/EA Sports)

FIFA 23 (EA Vancouver/Roumanie/EA Sports)

NBA 2K23 (Concepts visuels/Sports 2K)

Gran Turismo 7 (polyphonie numérique/SIE)

OlliOlli World (Roll 7/Division privée)



Meilleur multijoueur

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward/Activision)

MultiVersus (Jeux d’abord pour le joueur/Jeux WB)

Overwatch 2 (Blizzard)

Splatoon 3 (Nintendo EPD/Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Tribute Games / Dotemu)



Plus anticipé

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Hogwarts Legacy (Avalanche Software/WB Games)

Resident Evil 4 (Capcom)

Starfield (Bethesda Game Studios/Bethesda)

La légende de Zelda : les larmes du royaume (Nintendo EPD/Nintendo)



Créateur de contenu de l’année

Karl Jacobs

Louis

Nibellion

Nobru

QTCendrillon



Meilleure adaptation

Arcane : League of Legends (Fortiche/Riot Games/Netflix)

Cyberpunk : Edgerunners (Studio Trigger/CD Projekt, Netflix)

Le spectacle Cuphead ! (Studio MDHR/King Features Syndicate/Netflix)

Sonic the Hedgehog 2 (Groupe Sega Sammy/Paramount Pictures)

Inexploré (PlayStation Productions/Sony Pictures)



Innovation en accessibilité

As Dusk Falls (Interior Night/Xbox Game Studios)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Retour à Monkey Island (Terrible Toybox/Devolver Digital)

Le dernier d’entre nous, partie I (Naughty Dog/SIE)

La carrière (Jeux supermassifs/2K)



Meilleur jeu d’esport

Counter-Strike: Global Offensive (Valve)

DOTA 2 (Valve)

Ligue des légendes (Riot Games)

Rocket League (Psyonix)

Valorant (Riot Games)



Meilleur athlète esport

Jeong “Chovy” Ji-hoon (Gen.G, LOL)

Lee “Faker” Sang-hyeok (T1, LOL)

Finn “karrigan” Andersen (FaZe Clan – CS:GO)

Oleksandr “s1mple” Kostyliev (Natus Vincere, CS:GO)

Jacob “Yay” Whiteaker (Cloud9, Valorant)



Meilleure équipe d’esport

DarkZero Esports (Apex Legends)

FaZeClan (CS:GO)

Gen.G (League of Legends)

Voleurs de LA (Call of Duty)

FORT (Valorant)



Meilleur coach esport

Andrii “B1ad3” Horodenskyi (Natus Vincere, CS:GO)

Matheus “bzkA” Tarasconi (FORT, Valorant )

Erik “d00mbr0s” Sandgren (FPX, Valorant)

Robert “RobbaN” Dahlström (FaZe Clan, CS:GO)

Allez “Score” Dong-bin (Gen.G, LOL)



Meilleur événement esport