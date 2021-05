Elche vs Atletico Madrid – Rapport de match de football – 1er mai 2021

Marcos Llorente était le vainqueur de l’Atletico Madrid contre Elche. JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

L’Atletico Madrid est resté en charge de la course au titre à quatre de la Liga en remportant une victoire déchirante 1-0 à Elche en difficulté samedi, portant leur chance à l’extrême lorsque les hôtes ont raté un penalty dans le temps d’arrêt.

Marcos Llorente a marqué le seul but avec un tir dévié à la 23e minute, mais a donné le penalty à la 90e après un handball imprudent alors qu’Atleti défendait un coup franc après s’être assis sur leur mince avance plutôt que de chercher à mettre le jeu au lit.

Le milieu de terrain d’Elche Fidel Chaves a battu le gardien de but Jan Oblak mais est sorti du poteau, offrant une autre tournure dans un match rempli d’action dans lequel l’Atletico avait deux buts exclus pour hors-jeu et un penalty retiré à la suite d’un examen VAR.

La pénalité rejetée par Fidel a jeté l’équipe de Diego Simeone une bouée de sauvetage dans une course au titre passionnante tout en laissant Elche toujours 18e et dans la zone de relégation. Ils se seraient déplacés hors de la zone de largage si Fidel avait marqué sur place.

« Nous entrons dans un moment décisif et chaque victoire est vraiment importante. Nous avons eu une excellente première mi-temps, parmi les meilleures que nous ayons eu ces derniers temps, et cela aurait dû être une plus grande avance », a déclaré Simeone.

La victoire a porté l’Atletico à 76 points avec quatre matchs à jouer, cinq d’avance sur le Real Madrid, deuxième, qui accueillera Osasuna plus tard samedi, et Barcelone, troisième, qui se rendra à Valence dimanche. Séville, avec 70 points, accueillera l’Athletic Bilbao lundi.

« C’était notre obligation de gagner aujourd’hui. C’était vraiment important pour tout le monde. L’équipe savait comment prendre de l’avance dans le match, à ce stade de la saison tout le monde a beaucoup à jouer, il y a des équipes qui jouent pour entrer en Europe, pour ne pas descendre, pour gagner le championnat, chaque équipe donne tout. L’équipe a obtenu les trois points aujourd’hui, ce qui était important « , a déclaré Llorente.

C’était la deuxième fois cette saison que l’Atleti profitait du fait que ses adversaires gaspillaient un penalty tardif, Oblak sauvant de Joselu d’Alaves pour assurer une victoire 1-0 à domicile en mars.

C’était aussi le deuxième coup de fortune en trois jours pour l’Atletico, qui a sombré dans une défaite 2-1 contre l’Athletic Bilbao la semaine dernière et semblait sur le point de perdre la première place face au Barça, qui est ensuite tombé sous le choc 2-1 à domicile. à Grenade jeudi.

Simeone a ajouté qu’il était convaincu qu’Oblak serait à la hauteur.

« Après l’échec, le bonheur était comme marquer un but », a déclaré Oblak.

L’Atletico a lancé l’attaque très tôt contre Elche et aurait dû prendre la tête après un mouvement habile entre Angel Correa et Luis Suarez, qui ne pouvait trouver que le filet latéral.

Suarez a réussi à mettre le ballon au fond des filets peu de temps après avoir suivi un mouvement avec Llorente, mais a de nouveau été frustré lorsque le but a été exclu après un examen VAR pour un hors-jeu fractionné.

L’Uruguayen a raté l’objectif au début de la seconde période et a ensuite inscrit un deuxième but, cette fois pour un hors-jeu clair.

Suarez a été remplacé par le milieu de terrain Saul tardivement alors que Simeone cherchait à protéger l’avance de l’Atletico.

Le mouvement s’est presque retourné contre lui mais, d’une manière ou d’une autre, son équipe est toujours en pole position dans la course au titre.