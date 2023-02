Elche a battu Villarreal pour gagner enfin et éviter la pire séquence de défaites de l’histoire de la Liga

Les lutteurs de LaLiga, Elche, ont battu Villarreal 3-1 samedi pour remporter leur première victoire de la saison en championnat et ont ainsi évité leur pire séquence sans victoire dans l’élite.

C’est l’année du centenaire d’Elche et il y avait de grands espoirs avant la nouvelle saison après la 13e place du dernier trimestre.

Mais aucun club des cinq meilleures ligues européennes n’était pire à mi-parcours, avec Elche au plus bas de la Liga après aucune victoire, 13 défaites et six nuls lors de ses 19 premiers matches.

Une autre défaite samedi en aurait fait leur pire parcours sans victoire en Liga, mais les hommes de Pablo Machin se sont imposés grâce à un triplé de Pere Milla au Martinez Valero.

Milla a mis Elche en tête dès le début et a marqué un penalty à chaque mi-temps pour réclamer les points après que Gerard Moreno ait porté le score à 1-1 au milieu de la première période.

Elche reste en bas du tableau, à 11 points du Real Valladolid, du Celta Vigo et de Valence (17e, 16e et 15e, respectivement, et tous encore à jouer ce week-end).

Leur victoire laisse Cremonese en Serie A comme le seul club des cinq meilleures ligues européennes sans victoire en championnat cette saison.