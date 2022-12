Elburn mettra un référendum sur le nouveau poste de police au scrutin d’avril – Shaw Local

Le conseil d’administration du village d’Elburn a voté lors de la réunion de lundi soir pour organiser un référendum sur le scrutin d’avril demandant aux résidents d’approuver 9,9 millions de dollars en obligations pour la construction d’un nouveau poste de police sur Anderson Road.

Le commissariat actuel est situé à l’intérieur de la mairie.

La caution serait remboursée sur une période de 20 ans. Le coût annuel estimé pour un propriétaire serait de 100 $ par tranche de 100 000 $ de valeur imposable de sa maison.

Le chef de la police Nick Sikora a déclaré lors de la réunion du 5 décembre qu’environ 50 personnes sont passées par le service de police lors de la promenade de Noël, qui était le 3 décembre, pour poser des questions sur un nouveau poste de police potentiel, ainsi que pour visiter les installations actuelles.

« Tout le monde a compris ce que nous demandons », a déclaré Sikora.

Ken Gustafson, résident de longue date et propriétaire d’entreprise à Elburn, était membre du groupe de travail des citoyens du service de police, qui était chargé d’évaluer la nécessité d’un nouveau poste et les options pour le remplacer.

Après avoir examiné les défis de l’installation, qui mesure 1 900 pieds carrés et est située dans la moitié est de l’hôtel du village, Gustafson a déclaré mardi matin que le groupe de travail s’était rendu compte qu’il “ne nous servira pas longtemps”.

Parmi les inconvénients de l’établissement, Gustafson a mentionné l’absence d’un centre de détention agréé, obligeant la police à transférer des individus à la prison du comté de Kane. Il a déclaré qu’il n’y avait pas de structure de stationnement sécurisée pour amener les prisonniers dans l’établissement pour la réservation, laissant des possibilités d’évasion, et qu’il n’y avait pas non plus de place pour traiter en toute sécurité et stocker correctement les preuves ou sécuriser les armes.

Gustafson a déclaré que les matériaux de construction, y compris les cloisons sèches et les portes en bois, sont inadéquats pour une installation sûre.

Il a déclaré que le groupe de travail avait évalué la possibilité de rénover plusieurs bâtiments de la ville, y compris le centre communautaire d’Elburn, et après avoir décidé que ces options n’étaient pas réalistes, ils ont opté pour un plan de construction d’un nouveau bâtiment situé sur un site sur Anderson Road, au sud du chemin Keslinger.

Gustafson a déclaré que le terrain avait été acheté pour 25 000 $, ce qu’il a qualifié de « vol ». Les services publics et autres infrastructures nécessaires existent déjà là-bas, ce qui est un autre avantage, a-t-il déclaré.

“Nous avons eu de la chance d’obtenir le lot pour 25 000 $”, a-t-il déclaré.

Il a dit que le groupe de travail avait commencé avec des plans pour un bâtiment qui coûterait 11 millions de dollars, mais pensait que c’était trop.

Le groupe de travail a trouvé des moyens de réduire le coût à 9 millions de dollars et a mené un sondage par la poste pour obtenir l’opinion des résidents. Les résultats ont été une répartition 50/50 pour et contre l’idée, a déclaré Gustafson.

“Personne ne veut payer plus d’impôts”, a-t-il déclaré.

Cependant, il a dit que si les résidents regardaient leurs factures d’impôts, ils reconnaîtraient que la portion du village est plus petite que certains des autres organismes fiscaux.

“La part de l’école dans les impôts d’un résident s’élève à 67 %”, a-t-il déclaré.

Le district scolaire 302 de Kaneland prévoit également de mettre un référendum sur le scrutin d’avril, ce qui en fera un plus grand tronçon pour les résidents, a-t-il déclaré.

“Il est important d’éduquer les enfants, mais j’espère que les gens croiront également que la sécurité de notre communauté et de nos agents est également importante”, a déclaré Gustafson.

Le village avait envisagé un référendum pour les élections du 8 novembre, mais a décidé d’attendre jusqu’en avril pour donner aux résidents une chance d’en savoir plus sur le plan du nouveau bâtiment, comment cela les affectera et les avantages qu’apportera une nouvelle installation.

« À mesure que la ville grandit, nous en aurons besoin », a déclaré Gustafson. “De plus, plus vous attendez (sur les projets de construction), plus cela devient cher.”

Un nouveau comité sera formé pour fournir des informations à la communauté sur le référendum par le biais de réunions publiques et de communications porte-à-porte avec les gens, a déclaré Gustafson.