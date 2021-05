Elavenil Valarivan et Saurabh Choudhary font une belle démonstration en championnat d’Europe

Le numéro un mondial de la carabine à air comprimé 10 m féminin, Elavenil Valarivan, et le numéro deux mondial du pistolet à air comprimé 10 m masculin, Saurabh Chaudhary, ont fait une belle démonstration au Championnat d’Europe de tir ici lundi. Pas moins de 10 membres de l’équipe indienne de tir à la carabine et au pistolet, composée de 13 membres olympiques, ont eu leur premier aperçu de la compétition lors de leur tournée d’entraînement et de compétition en Croatie. Tirant dans la section MQS (Minimum Qualification Score), le sensationnel Chaudhary a tiré plus que le top du tournoi proprement dit dans l’épreuve masculine de pistolet à air comprimé de 10 m.

Le médaillé d’or de la Coupe du monde et des Jeux asiatiques, Chaudhary, a réussi 589 points en tête du classement du MQS de son épreuve, tandis que son compatriote Abhishek Verma a terminé quatrième avec 579. Chaudhary, de Tokyo, devançait largement l’Oleh Omelchuk de l’Ukraine, qui a dominé la qualification principale avec 586.

Chaudhary, médaillé d’or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, et son compatriote Verma, tout aussi talentueux, se rendront à Tokyo après leur entraînement-compétition en Croatie. À la carabine à air comprimé 10 m féminin, Elavenil a tiré 630,4 pour terminer en tête devant les Iraniennes Armina Sadeghian (629,8) et Fatemeh Karamzadeh (628,7). Le score d’Elavenil lui aurait permis de se qualifier pour la finale à la deuxième place, derrière la numéro deux mondiale et la médaillée d’or de la Coupe du monde de New Delhi, Ziva Dvorsak, de Slovénie. Apurvi Chandela a terminé quatrième avec 627,8, tandis qu’Anjum Moudgil a terminé septième avec 624,7. Dvorsak a dominé la qualification principale de la carabine à air comprimé 10 m féminin avec 630,8 et elle a été suivie par la Norvégienne Jeanette Hegg Duestad (630,6) et l’Italienne Sofia Ceccarello (630,2). « Dépoussiérer le score de Delhi WC .. l’entraînement à Hyderabad avec @gagunnarang a été productif avec un 630.4 .. à Euro Champs », a tweeté Elavenil après son événement.

Au pistolet à air comprimé 10 m féminin, le numéro un mondial et deux Yashaswini Singh Deswal et Manu Bhaker ont respectivement tiré des scores de 572 et 573. Ils ont beaucoup mieux tiré plus tôt et le duo aurait également raté la finale de lundi, étant donné la 10e place des joueurs réguliers avec 574. C’était un terrain de grande classe, néanmoins, avec la championne olympique et mondiale en titre Anna Korakaki tirant le même score que Bhaker. pour terminer 13e et en dehors des places finales.

Le talentueux Divyansh Singh Panwar (628,10) a terminé deuxième de la qualification à la carabine à air comprimé 10 m masculin. Les autres Indiens – Deepak Kumar (627,4) et Aishwary Pratap Singh Tomar (625,0) – ont terminé troisième et cinquième, respectivement, dans l’épreuve. Le Chinois Lihao Sheng a terminé devant Divyansh, avec 630,5. Le Russe Vladimir Maslennikov a dominé la qualification principale avec 631,8, avec 627,1 étant la réduction.

Partageant ses réflexions au nom de l’équipe, l’entraîneur de tir Deepali Deshpande a déclaré: «Cette compétition est le meilleur départ possible pour nos derniers préparatifs pour Tokyo. Bien que cette compétition ne soit pas conséquente en termes de médailles, c’est une très bonne exposition à la compétition pour l’équipe. «Tout le monde avait l’air bien aujourd’hui. À la Coupe du monde de Delhi elle-même, tous sauf Apurvi semblaient prêts techniquement. Aujourd’hui, notre objectif était Apurvi et, heureusement, elle est de retour sur la bonne voie. Même Deepak Kumar après la récupération et la chirurgie COVID, a l’air bien. Un peu plus d’entraînement et ils seront prêts. « Participant au tournoi continental en tant qu’invité invité, les Indiens n’ont tiré que dans la section MQS, et par conséquent, leurs scores n’ont pas été pris en compte pour les médailles. L’équipe indienne de 13 membres à destination olympique est arrivée ici de Samedi, la capitale croate Zagreb, base d’entraînement de l’équipe à l’approche des Jeux Olympiques, les tireurs indiens ne participent qu’aux épreuves olympiques individuelles masculines et féminines.

Au total, 15 tireurs indiens se sont qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Les tireurs Skeet Mairaj Khan et Angad Bajwa, également qualifiés pour les Jeux, s’entraînent en Italie.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici