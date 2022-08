Elarica “Autumn Night” Johnson quitte “P-Valley” après 2 saisons

Attendez, VRAIMENT ?

Après s’être enfui avec l’argent de l’oncle Clifford et avoir omis de dire à André qu’elle est enceinte de ses jumeaux, AutumnLaKieshaHaileySavageColtonNight (joué par Elarica Johnson) s’en est sorti indemne avant d’annoncer sa sortie inattendue de ‘P-Valley’ après 2 saisons.

L’actrice britannique a largué la bombe sur Twitter alors que tout le monde était sous le choc de la fin de la saison 2 angoissante et angoissante où son personnage a disparu sans être tenu pour responsable du chaos qu’elle a causé.

Dans un long message, Johnson a remercié les acteurs, l’équipe, Showrunner / Creator Salle Katoriet Starz pour l’opportunité.

« QUELLE BALADE 🙌🏽

Fier d’avoir mis les pieds dans le monde de @pvalleystarz

Ce fut un voyage insensé de 3 ans dans la peau d’Autumn Night.

Merci @katorihall et @starz

J’emporte toujours un peu de mes personnages avec moi et l’automne a laissé une sacrée trace.

Ce fut mon plus grand plaisir de travailler avec les acteurs et l’équipe… Je vais garder ça pour un post plus long, mais pour l’instant…

Merci à tous pour tout l’#amour (et la haine lol) le soutien pour cette émission est assez incroyable.

Pour Autumn Night c’est un #au revoir ❤️

Pour moi… c’est à la prochaine 💋

#pvalley #autmnnight #iwillmissthepynk Quittez le lien de l’interview dans la bio”, a-t-elle écrit sur Instagram.