Élargissement de l’admissibilité aux injections de rappel de la COVID-19 en Ontario

L’Ontario ouvre cette semaine l’admissibilité à la quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 à tous les adultes âgés de 18 ans et plus, mais le médecin hygiéniste en chef de la province affirme que les adultes en bonne santé voudront peut-être attendre l’automne.

Le Dr Kieran Moore a fait l’annonce tard mercredi matin, affirmant que les personnes de ce groupe d’âge peuvent prendre rendez-vous en utilisant le système provincial à partir de 8 h le 14 juillet.

Alors que les rendez-vous pour les quatrièmes doses seront disponibles pour tous les adultes cinq mois après leur troisième injection, ou trois mois après une infection au COVID-19, Moore a déclaré que ce n’était “pas absolument nécessaire” pour les personnes qui n’ont pas de problèmes de santé sous-jacents.

Les adultes en bonne santé voudront peut-être attendre l’automne, lorsqu’un «vaccin bivalent COVID-19» pourrait être disponible, a déclaré Moore.

“Alors que nous rendons cette option disponible, il est important de noter que les personnes en bonne santé, actuellement vaccinées, continuent de bénéficier d’une protection significative et persistante contre les maladies graves, même six mois après la dernière dose”, a-t-il déclaré.

“Cependant, il peut y avoir des personnes ayant des circonstances personnelles ou médicales dans ces tranches d’âge qui peuvent bénéficier d’une protection supplémentaire d’un deuxième rappel.”

Moore a ajouté que les circonstances personnelles pourraient également jouer un rôle dans le choix d’une personne de se faire vacciner. Les travailleurs de la santé et ceux qui travaillent dans des environnements surpeuplés devraient recevoir la dose, tandis que ceux dont les membres de la famille sont à risque peuvent également choisir de recevoir un quatrième vaccin.

Toute personne ayant des questions quant à savoir si elle devrait ou non recevoir une quatrième dose de vaccin COVID-19 est invitée à contacter son fournisseur de soins de santé.

Moore n’a pas été en mesure de fournir beaucoup de clarté sur les composants du vaccin bivalent offert à l’automne, affirmant que selon la sous-variante qu’il cible, il pourrait ne pas être disponible avant novembre ou décembre.

Il a également déclaré qu’il y aurait une “séparation minimale” entre cette dose et la dose d’automne. Moore a déclaré que normalement, ils recommanderaient une séparation de cinq mois, mais cela pourrait être aussi court que trois mois pour les personnes à risque plus élevé.

Avant cette annonce, les quatrièmes doses n’étaient disponibles que pour les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que les personnes immunodéprimées et les adultes autochtones.

Les épidémiologistes ontariens sont divisés sur l’intérêt d’offrir une quatrième dose en été. Un peu plus de quatre millions de personnes qui ont reçu deux doses de vaccin COVID-19 n’en ont pas encore reçu une troisième, ce qui a conduit certains experts à dire que des rappels devraient être proposés en raison de la baisse de l’immunité.

Le Dr Susy Hota, directrice médicale de la prévention et du contrôle des infections au University Health Network, a déclaré à CTV News Toronto la semaine dernière que les résidents ne devraient pas attendre d’autres vaccins pouvant cibler des variantes ou des sous-variantes spécifiques, car il est plus important de réduire le risque de maladie grave. symptômes et décès liés à la maladie.

Pendant ce temps, le médecin spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Dale Kalina, a déclaré au CP24 qu’il n’y avait pas beaucoup d’avantages à tirer des quatrièmes doses à moins qu’un individu n’ait un système immunitaire affaibli.

« Les personnes qui ont vraiment besoin de doses de rappel, en général, sont celles dont le système immunitaire ne fonctionne pas particulièrement bien. Donc, les personnes de plus de 70 ans ou si vous prenez des médicaments qui suppriment votre système immunitaire.

Le Québec et les États-Unis ont déjà ouvert les quatrièmes doses à la population générale.

COVID-19 ATTEIGNERA UN PIC DANS LES DEUX PROCHAINES SEMAINES : MOORE

La nouvelle survient alors que l’Ontario entre dans une septième vague de la pandémie, avec un pic attendu dans les prochaines semaines, selon Moore.

L’Ontario a connu une forte augmentation du COVID-19 dans les eaux usées ainsi qu’une augmentation du pourcentage de positivité, des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs au cours des dernières semaines. Moore a déclaré aux journalistes que la nouvelle vague connaît une “trajectoire plus lente” par rapport aux vagues précédentes en raison des taux de vaccination et de la disponibilité de nouveaux traitements.

Moore a ajouté qu’il pourrait y avoir environ 5 000 cas de COVID-19 dans la communauté mercredi. Malgré ce fait, il a déclaré que l’Ontario n’envisageait pas de rétablir les mesures de santé publique levées plus tôt cette année, bien qu’il continue de recommander de porter un masque à l’intérieur dans des environnements surpeuplés.

Les responsables ont également déclaré qu’ils continueraient à fournir gratuitement des tests antigéniques rapides au grand public dans les épiceries et les pharmacies jusqu’au 31 décembre.

Aucun changement n’a été apporté concernant l’accès aux tests PCR.