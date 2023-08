Élargir le sentier – Shaw Local

DIXON – Les travailleurs au pied du pont Peoria de Dixon étaient occupés mardi à faire avancer le projet d’extension de la piste cyclable de 7,3 millions de dollars de la ville, qui a débuté au printemps.

Le directeur municipal, Danny Langloss, a confirmé que les travaux progressaient sur le projet du programme d’amélioration des transports de l’Illinois qui prolongera la piste cyclable de 1,6 miles. Le chemin, en préparation depuis six ans, s’étendra vers l’est sur River Road en direction de Raynor Garage Doors et vers l’ouest le long de la rivière avec une rampe menant aux viaducs menant à la septième rue.

L’abattage des arbres a été effectué plus tôt cette année et les travaux d’excavation sont terminés. La ville a remporté en avril une subvention de transport de 2,25 millions de dollars pour le projet, la troisième subvention que la ville a reçue depuis 2016 dans le cadre de l’ITEP. La ville a remporté une subvention ITEP de 2 millions de dollars en 2016 et une autre subvention d’environ 1,4 million de dollars en 2021.

Les subventions totalisent environ 5,6 millions de dollars et l’investissement local s’élèvera à environ 1,7 million de dollars.

Le projet de piste cyclable ITEP est la troisième phase du plan directeur riverain de la ville et mènera à la quatrième phase, le projet Rock, pour lequel Dixon a remporté une subvention fédérale de transport de 12 millions de dollars pour construire un pont piétonnier sur la rivière Rock et ad

Des travaux sont également en cours sur le viaduc ferroviaire qui fera partie du tracé. (Alex T. Paschal/crédit)

d plus de sentier.