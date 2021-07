Elaine Welteroth répond à l’audio avec Sharon Osbourne

Elaine Welteroth éclaircit l’air sur sa réponse à Sharon Osbourne à la suite d’un échange controversé sur « The Talk ».

Dans une déclaration à Entertainment Tonight jeudi, Welteroth a soutenu les commentaires qu’elle avait faits dans un audio divulgué obtenu par le Daily Mail. Welteroth peut être entendu dans le clip, qui, selon elle, a été « illégalement enregistré », s’excusant auprès d’un Osbourne en pleurs et rassurant Osbourne qu’elle n’est pas « raciste ».

« Je pensais que nous avions clos le douloureux chapitre public de la controverse liée à l’émission du 10 mars. Aujourd’hui, cependant, j’ai appris que mes commentaires privés avaient été faits quelques instants après l’incident d’un lieu de compassion à un collègue de l’époque (le plus ancien co-animateur de niveau sur The Talk) ont été enregistrés – à mon insu ou sans mon consentement – ​​et partagés avec les médias », indique le communiqué.

Au cours d’un épisode de « The Talk », Osbourne et sa co-animatrice Sheryl Underwood ont eu une confrontation à l’antenne sur le racisme après qu’Osbourne a défendu Piers Morgan pour ses commentaires controversés sur la duchesse Meghan.

USA TODAY a contacté les représentants de Welteroth pour commentaires.

Welteroth a précisé que « ce n’est pas une nouvelle que je n’ai pas qualifié Sharon de raciste et ce n’est certainement pas une nouvelle que la façon dont la série s’est déroulée nous a tous pris par surprise ».

« Aucun de nous ne voulait que ce jour se passe comme ça et je ne regrette pas d’avoir partagé ces sentiments dans une conversation privée avec un collègue. J’accueille un dialogue juste et constructif et je ne suis pas étranger aux conversations difficiles sur la race. Mais je ne le serai pas. vilipendé pour avoir dit la vérité, à l’antenne ou hors antenne. »

Elle a également déclaré que l’audio n’était « pas un micro chaud ».

« Cependant, je suis découragé que ma gentillesse ait été sortie de son contexte et transformée en arme pour tenter d’absoudre la responsabilité des actions de quelqu’un d’autre. »

Pour conclure, elle a déclaré qu’elle était honorée de rejoindre « The Talk » en décembre pour « ajouter ma voix à des conversations importantes et animées », et a hâte de travailler avec son nouveau co-animateur Jerry O’Connell.

« Je suis reconnaissant pour les nouvelles perspectives qu’il apportera à l’émission », a conclu le communiqué.

Osbourne a quitté le talk-show en mars après que « The Talk » ait pris une pause pour enquêter sur son échange controversé avec Underwood. L’émission de jour de CBS mercredi a présenté Connell comme son nouveau co-animateur permanent, aux côtés de Welteroth, Amanda Kloots et Underwood.

« C’est vraiment excitant », a déclaré O’Connell dans l’épisode. « Tout d’abord, je tiens à dire que vous, mesdames, avez été si accueillantes avec moi. Je veux dire, je suis venu ici en tant qu’invité il y a des mois, et dès le moment où je suis entré, vous êtes juste aimable, vous êtes gentille , tu es amusant, et cela a fonctionné. Et nous y sommes. Nous allons nous amuser beaucoup, nous le sommes vraiment. «