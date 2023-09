Elaine Welteroth parle du « Pain Equity Project » d’Advil [Exclusive]

Comme Williams, journaliste, avocate et nouvelle maman, Elaine Welltertoh a été choquée d’entendre les statistiques et a déclaré à BOSSIP qu’elles étaient abordées dans la campagne « Believe My Pain » d’Advil.

D’après une étude quantitative commandée par Advil en partenariat avec la Morehouse School of Medicine, 93 % des personnes noires ont déclaré que la douleur avait un impact sur leur vie quotidienne ; 83 % ont déclaré avoir vécu une expérience négative en cherchant de l’aide pour gérer la douleur, et 3 personnes noires sur 4 pensent qu’il existe des préjugés dans la manière dont la douleur est diagnostiquée et traitée, rapporte un communiqué de presse.

Mardi, Advil a lancé «Le projet Advil Pain Equity» un engagement pluriannuel qui débute avec sa campagne inaugurale de narration « Croyez ma douleur. » Centré sur des histoires de personnes qui ont vécu des inégalités en matière de douleur, « Believe My Pain » change le récit selon lequel les Noirs ont des seuils de douleur plus élevés et/ou exagèrent leur niveau de douleur par rapport aux autres races, une notion découlant d’un préjugé profondément enraciné au sein de la population. soins de santé.

Advil a lancé un projet important visant à démanteler les inégalités et les préjugés en matière de douleur au sein de la communauté noire, et un journaliste estimé le détaille à BOSSIP.

Elaine Welteroth parle de la campagne « Croyez ma douleur » d’Advil

« Je suis tellement honoré de faire partie de cette initiative si axée sur les solutions à un problème profondément systématique auquel notre communauté est confrontée », a déclaré Welteroth au rédacteur en chef de BOSSIP. Daniel Canada. « J’ai vécu une partie de cela personnellement en tant que nouvelle maman naviguant dans le système de santé maternelle et profondément déçue par les soins qui nous sont offerts ».

« J’ai l’impression que c’est l’occasion de mettre à profit mon expérience personnelle et ma passion pour ces questions dans un effort à plusieurs volets vraiment axé sur un objectif précis. »

Weltertoh a expliqué que l’une des femmes présentées dans la campagne « Believe My Pain » a vécu une histoire poignante de douleur liée à son accouchement qui a eu des conséquences presque mortelles.

« C’était vraiment difficile de s’asseoir et d’écouter son histoire, en particulier en tant que nouvelle maman, car je ne pense pas qu’il soit possible en tant que mère noire dans ce pays d’accoucher sans le poids de la peur de devenir une statistique, « , a déclaré Welteroth avant de noter que l’éclairage médical au gaz est un problème courant. « En tant que mère, vous ne devriez pas vous sentir comme l’une des chanceuses d’être de l’autre côté pour raconter l’histoire déchirante de votre accouchement. Cela ne devrait pas être la norme, cela ne peut pas être normal et pourtant c’est bien trop courant.»

Tout en continuant à parler avec passion, Welteroth a félicité Advil pour son rôle parental avec des experts de la communauté qui ont consacré des années de travail pour aborder ce sujet difficile.

« Je pense qu’il est vraiment important que nous éclairions leur travail, des experts comme le Dr Uché Blackstock, qui publiera bientôt un livre qui contextualise vraiment cette question de manière très claire – BLKHLTH, la Morehouse School of Medicine ; pour moi, cela donne vraiment beaucoup de crédibilité à cet effort », a déclaré Welteroth. «Je suis honoré de pouvoir contribuer à partager ces histoires, à diffuser ce message et à rendre ces ressources accessibles à davantage de personnes, car dans certains cas, c’est vraiment la différence entre la vie et la mort.»

Advil accorde les toutes premières subventions par l’intermédiaire du Advil Pain Equity Fund à la Morehouse School of Medicine et au BLKHLTH pour soutenir le développement des ressources des patients et le développement des cours des facultés de médecine.

Non seulement cela, mais cet automne, Advil, la Morehouse School of Medicine et le BLKHLTH commenceront à développer un cours pour sensibiliser les étudiants en médecine à l’équité en matière de douleur et offriront des outils et des compétences pour aider à résoudre le problème à l’intérieur et à l’extérieur des établissements médicaux.

Découvrez notre exclusivité avec Elaine Welteroth sur Projet d’équité en matière de douleur d’Advil au-dessus de.