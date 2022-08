Elaine Thompson-Herah remporte le 100 m du Commonwealth, Ariarne Titmus joue dans la piscine

La championne olympique du 100 m Elaine Thompson-Herah a décroché l’or du Commonwealth mercredi alors que l’Australienne Ariarne Titmus a réalisé un superbe triplé individuel en style libre lors de la dernière soirée de natation.

Ailleurs lors de la deuxième journée d’athlétisme à Birmingham, l’Anglaise Katarina Johnson-Thompson a remporté son premier titre d’heptathlon depuis trois ans tout en conservant sa couronne.

La Jamaïcaine Thompson-Herah a terminé troisième décevante derrière ses compatriotes Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson au 100 m aux championnats du monde du mois dernier à Eugene, Oregon.

Mais elle était la seule des trois sur le terrain au stade Alexander et elle ne s’est pas trompée, franchissant la ligne en 10,95 secondes pour remporter le titre pour la première fois.

“Se sentir bien. Je n’ai pas eu la meilleure exécution, mais j’ai quand même dû creuser pour celle-là, mais je suis toujours reconnaissant d’avoir remporté mes premiers Jeux du Commonwealth », a déclaré le joueur de 30 ans.

Johnson-Thompson a mis fin à sa sécheresse depuis les championnats du monde 2019 en accumulant 6377 points à l’heptathlon pour terminer à 144 points d’avance sur Kate O’Connor d’Irlande du Nord.

“C’est incroyable de faire ça devant mon public”, a déclaré le joueur de 29 ans, qui a terminé à une décevante huitième place aux championnats du monde.

« C’est la foule qui m’a permis de traverser la compétition, en particulier le 800 m où le bruit était si fort. Vous savez, quand vous ressentez de la douleur, vous ne l’avez pas ressentie, alors je dois les remercier pour cette performance », a-t-elle ajouté.

Le Kenyan Ferdinand Omanyala a remporté le 100 m masculin en 10,02 tandis que l’Écossaise Eilish McColgan a imité sa mère Liz McColgan en remportant le 10 000 m féminin.

– Étoiles de Timus

Lors de la dernière soirée d’action au Sandwell Aquatics Centre, la détentrice du record du monde du 400 m, Titmus, a battu un peloton de grande classe après ses précédents triomphes au 200 m et au 800 m nage libre.

Le joueur de 21 ans a dominé la course, touchant en 3 min 58,06 s pour relever le défi de Summer McIntosh, 15 ans, du Canada.

La championne olympique du 200 m et du 400 m a fait l’impasse sur les championnats du monde de Budapest en juin, où elle aurait affronté la star américaine Katie Ledecky, pour se concentrer sur les Commonwealths.

Elle quitte Birmingham avec quatre médailles d’or au total après avoir fait partie de l’équipe australienne gagnante du relais 4×200 m nage libre féminin.

«Je suis venu ici avec l’objectif de gagner les quatre. Je croyais que j’avais la capacité de le faire et je suis heureuse de l’avoir fait », a-t-elle déclaré.

Titmus a déclaré qu’il était crucial d’avoir des entraînements de course dans une situation de haute pression.

“Je pense que, chez nous, l’Australie est vraiment fière de ses succès dans la poule aux Comm Games”, a-t-elle déclaré.

«Potentiellement, il y a plus de pression ici pour gagner qu’aux Olympiques parfois parce que nous sommes tellement dominants. Jouer sous cette pression est difficile », a ajouté le nageur.

L’Anglais Ben Proud a remporté son troisième titre consécutif au 50 m libre masculin du Commonwealth, dominant le peloton pour s’imposer en 21,36 secondes.

“Cela fait un an que je donnais mes interviews et j’ai éclaté en sanglots à cause d’une mauvaise nage aux Jeux olympiques”, a déclaré le champion du monde, qui a également remporté le 50 m papillon à Birmingham.

« Tant de choses ont changé. C’est vraiment mon année de rédemption. Quelque chose a cliqué », a-t-il ajouté.

Emma McKeon a remporté une 20e médaille du Commonwealth, un record, alors que l’Australie clôturait les épreuves de natation en remportant le relais 4×100 m quatre nages féminin.

La joueuse de 28 ans a remporté six médailles d’or à Birmingham pour porter son total de médailles d’or à 14.

Le champion olympique anglais du 200 m nage libre, Tom Dean, a finalement mis la main sur une médaille d’or après six médailles d’argent, touchant 0,08 seconde devant l’Australien Kyle Chalmers dans le relais 4×100 m quatre nages masculin.

L’Australie a terminé avec 25 médailles d’or en natation sur un total de 52, le décompte global comprenant les épreuves de natation et de para-natation.

Ailleurs lors de la sixième journée des Jeux, l’Anglaise Georgina Kennedy a battu la Canadienne Hollie Naughton en quatre matchs pour remporter la finale du squash féminin.

Le Néo-Zélandais Paul Coll a remporté l’épreuve masculine, battant Joel Makin du Pays de Galles dans un match de cinq matchs.

La Nouvelle-Zélande a également remporté l’or et l’argent en VTT cross-country masculin, Samuel Gaze devançant de peu Ben Oliver tandis que l’Anglaise Evie Richards a remporté l’épreuve féminine.

L’Australie est en tête du classement général des médailles avec 46 médailles d’or, sept devant l’Angleterre, avec le Canada en troisième place sur 16.

