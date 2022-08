Elaine Thompson-Herah en tête des séries féminines du 100 mètres

La championne olympique Elaine Thompson-Herah a confirmé qu’elle était la sprinteuse à battre aux Jeux du Commonwealth avec une solide course de 100 mètres mardi.

Récemment médaillé de bronze aux championnats du monde en Oregon, le Jamaïcain s’est qualifié pour les demi-finales en 10,99 secondes en remportant la deuxième des sept manches.

La double médaillée d’or olympique de l’épreuve a terminé derrière Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson dans un balayage jamaïcain du 100 m aux États-Unis.

Thompson-Herah, la qualifiée la plus rapide pour les demi-finales aux côtés de la Nigériane Nzubechi Grace Nwokocha, est convaincue qu’elle pourra retrouver sa meilleure forme à Birmingham.

“Vous devez croire en vous parce que personne d’autre ne peut croire en vous”, a déclaré Thompson-Herah.

« Je voulais bien faire cette année. Ce n’est pas sous la surveillance de Dieu. C’est sur ma montre. Quel que soit le temps que je mettrai ensemble, je remonterai au sommet. (Mes plans) sont de m’amuser, de sourire, de respirer et de courir.

Fraser-Pryce est à Birmingham mais a choisi de ne pas participer aux matchs. Elle se prépare pour le reste de la saison avec son entraîneur Reynaldo Walcott, qui a d’autres athlètes en compétition à Birmingham.

Les demi-finales et la finale du 100 m féminin auront lieu mercredi au stade Alexander.

L’Indien Murali Sreeshankar n’a eu besoin que d’une seule tentative pour se qualifier pour la finale masculine du saut en longueur en enregistrant un saut de 8 mètres le jour de l’ouverture de l’athlétisme.

Sreeshankar, septième aux championnats du monde, a été le seul concurrent du Commonwealth à franchir la marque de qualification automatique de 8 mètres.

En haltérophilie, la Canadienne Maya Laylor a soulevé un total record des Jeux de 228 kilogrammes pour remporter la catégorie féminine des 76 kilogrammes.

« Je me sens incroyable. Je suis si heureuse de remporter une médaille d’or pour le Canada », a-t-elle déclaré. « Toutes les acclamations m’ont encouragé et l’énergie m’a aidé à continuer. Je croyais juste que je pouvais faire tout ce que mon entraîneur mettait sur la barre et je suis resté concentré.

“J’étais fatigué, mais je suis fier de moi.”

Au boulingrin, la combinaison galloise Daniel Salmon et Jarrad Breen a battu les Anglais Jamie Walker et Sam Tolchard 19-18 dans une finale tendue en duo masculin. Les Anglais se sont ralliés de 15-6 à égalité 16-16.

