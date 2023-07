Elaine Peacock prend une décision choc à propos de George Knight dans EastEnders

GEORGE Knight s’agenouilla dans le Queen Vic, demandant la main d’Elaine Peacock en mariage.

Mais les Chevaliers ont du mal à accepter de vieux secrets, incitant la propriétaire de Vic à prendre une grande décision à EastEnders.

Elaine et George sont fiancés[/caption] Bbc

Trois autres femmes de Walford se préparent également pour leurs propres mariages[/caption] Bbc

Mais Elaine prend une décision concernant ses propres noces[/caption]

Neuf ans se sont écoulés depuis la dernière fois que George (joué par Colin Salmon) a vu sa femme Rose.

À son arrivée à Albert Square, il a été révélé que Rose avait abandonné George, le laissant élever seul leurs filles Anna et Gina.

Après un certain temps, George est tombé sur Elaine Peacock (Harriet Thorpe) et le couple est devenu amoureux.

Le couple a secoué Walford début juin 2023, reprenant les affaires de The Vic aux côtés de Linda Carter.

George a récemment proposé à Elaine devant un résident émerveillé de Walford à The Queen Vic.

Mais juste au moment où ils s’apprêtaient à changer les choses dans le pub emblématique et à porter leur relation à un tout autre niveau, une partie du passé de George est revenue le hanter.

Dans des scènes récentes du feuilleton BBC One, Phil Mitchell a dit à George que Rose n’était pas celle qu’elle prétendait être.

La nouvelle a été un choc pour sa fille Anna (Molly Rainford) qui avait juré de garder le secret, mais Elaine a finalement décidé que Gina (Francesca Henry) avait parfaitement le droit de savoir.

Gina est presque devenue incontrôlable et dans les scènes diffusées la semaine prochaine, les deux sœurs sont clairement encore sous le choc.

Elaine demande aux filles Knight d’être ses demoiselles d’honneur, mais elles ne sont pas enthousiastes.

George lui conseille de ne pas pousser les choses avec eux, et Elaine, abattue, se confie à Kathy Beale (Gillian Taylforth) sur sa déception.

Après un discours d’encouragement de Kathy, Elaine décide de soulager tout le monde en retardant ses projets de mariage.

Mais après cela, elle décide d’être la fée marraine des autres épouses de Walford – Kathy Beale, Kat Slater et Sharon Watts.

La propriétaire de Vic a l’idée de les aider à organiser leurs noces dans son « Bride Club ».

Elaine accueille la première session du Bride Club, avec les hors-d’œuvre de Ravi Gulati et une dégustation de vins à l’aveugle.

Malheureusement, les choses tournent mal entre les plus grands ennemis de Walford, Kat et Sharon, et une dispute s’ensuit.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Elaine décide d’aider d’autres futures mariées à Walford[/caption] Bbc

Mais son propre mariage avec George se déroulera-t-il sans encombre ?[/caption]