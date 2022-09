Elaine McMurray – Kelowna Capital Nouvelles

Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de Kelowna lors des élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Elaine McMurray – candidate au Conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement à Kelowna ?

Je pense que le conseil doit prendre quelques mois pour examiner tous les projets récemment approuvés, les aligner sur le plan communautaire, évaluer ce qui manque, comme les parcs et les centres communautaires, puis commencer à approuver les nouveaux développements avec de nouvelles directives.

En 2021, Kelowna avait le deuxième taux de criminalité contre les biens le plus élevé au pays, que devrait faire le conseil municipal pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens dans la ville ?

Logement, logement et encore logement. Lorsque les gens sont logés, ils se sentent en sécurité et le besoin de crimes contre les biens diminue, de même que la santé mentale s’améliore, de sorte que les incidents de violence entre voisins et familiaux diminuent.

À votre avis, quelle est la responsabilité du conseil d’aider les personnes sans abri et de fournir des logements abordables aux résidents de Kelowna?

Notre responsabilité est de travailler en équipe avec tous les paliers de gouvernement, avec Interior Health, la GRC, Central Okanagan, Journey Home Society, ainsi que des partenaires communautaires et des associations commerciales pour discuter d’idées novatrices et créatives. Le même vieux, le même vieux n’est pas acceptable.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Tous ceux qui vivent dans cette grande ville sont mon héros/héroïne.

Conseil municipalVille de KelownaÉlection 2022Élection municipale