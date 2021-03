Elaine emménage avec Yasmeen alors qu’Alya devient méfiante

ELAINE emménage avec Yasmeen la semaine prochaine à Coronation Street alors qu’Alya s’inquiète de plus en plus pour sa grand-mère.

Elaine – qui est interprétée par Paula Wilcox dans le feuilleton ITV – a rendu visite à Yasmeen en prison l’année dernière et a révélé qu’elle avait également été maltraitée par Geoff au milieu du scénario controversé du contrôle coercitif du feuilleton.

Yasmeen a finalement été libérée de son épreuve d’abus lorsque son mari Geoff Metcalfe est tombé mort du toit de la maison en décembre.

Mais les téléspectateurs de Corrie savent que le cauchemar de Yasmeen est loin d’être terminé car elle doit faire face aux montagnes de dettes dans lesquelles Geoff l’a laissée.

Les épisodes de Corrie de la semaine prochaine verront Alya exprimer ses doutes lorsque Yasmeen annonce qu’Elaine emménage avec elle.

Yasmeen balaie les préoccupations d’Alya et insiste sur le fait qu’elle et Elaine partagent un lien unique et peuvent s’entraider.

Plus tard, Elaine arrive avec Tinkerbell le chien, tandis qu’Alya regarde avec scepticisme.

Elaine aidera-t-elle le rétablissement de Yasmeen?

Corrie d’hier soir a vu Yasmeen atteindre le point de rupture en recevant un jugement du tribunal de comté.

Yasmeen s’enferma dans sa maison et serra sa poitrine, luttant pour respirer.

Alya a réalisé que quelque chose n’allait pas et a frappé à plusieurs reprises à la porte, suppliant sa grand-mère de la laisser entrer.

Lorsque Yasmeen s’est réveillée à l’hôpital, Alya et Elaine ont exprimé leurs craintes que Yasmeen ne se remette jamais de son calvaire.