Eladio Carrión sort un nouveau morceau et un nouveau clip pour “Hellcat”

Eladio Carrión a surpris les fans cette semaine en lançant une toute nouvelle chanson et un clip vidéo d’accompagnement, offrant aux auditeurs le parfait remontant en milieu de semaine.

Le mercredi 10 août, l’artiste a créé sa nouvelle chanson “HELLCAT” aux côtés de YOVNGCHIMI et Hydro. Dans cette chanson, le trio a créé une fusion multiculturelle de sons innovants qui brisent les barrières linguistiques et se connectent avec leurs fans tout en démontrant la qualité de leur talent artistique.

Eladio Carrión, YOVNGCHIMI et Hydro ont écrit la nouvelle chanson ensemble en se basant sur leurs racines dans le trap et le rap avec des influences drill et hip hop. Le clip vidéo de la chanson a été enregistré dans la ville de San Juan, réalisé par Fajardo et produit par Javier Letour aux côtés de la maison de production Kassia, et représente le mouvement underground de Porto Rico.

Cette sortie fait suite au morceau de Carriò “Que Cojones”, qui a amassé plus de 5,5 millions de vues dans son clip juste une semaine après sa première. Le rappeur a également récemment annoncé via Instagram Live qu’il se produirait à la Movistar Arena de Santiago, au Chili. Ce concert fera partie de sa tournée Sauce Boyz: World Tour 2022 et promet d’être l’un des spectacles les plus importants de sa carrière à ce jour.

Découvrez le clip vidéo de “HELLCAT” ci-dessous :