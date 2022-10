Élaborez des conseils de motivation lorsque vous ne voulez pas faire d’exercice

Six jours par semaine, vers 14 heures, je fais de l’exercice. C’est mon remontant de midi (par opposition à une autre tasse de café), m’aidant à prendre mon second souffle et à terminer la journée. L’intensité dépend de ce que je ressens. Il peut s’agir d’une classe Peloton ou d’une séance d’haltérophilie lourde. Ou cela pourrait être une pratique plus réparatrice comme le yoga ou une longue marche.

Cela semble être une entreprise assez simple, intégrée à mon emploi du temps et prête à être exécutée. Il y a de nombreux jours, cependant, où je ne veux tout simplement pas. Je pourrais être assis dans mes vêtements de sport, mon sac fait et près de la porte, m’obligeant à me lever et à bouger mon corps. Ce sont les moments où je prends du recul et évalue si je dois me pousser, faire quelque chose de plus léger que prévu ou considérer cela comme une journée de repos et regarder Rick et Morty rediffusions.

C’est un sentiment que la plupart d’entre nous connaissent bien. Il y a des jours où vous avez la motivation, d’autres où vous devez faire preuve de volonté pour bouger, et certains où vous décidez de simplement prendre un jour de congé. Mais le mouvement et la résolution de faire quelque chose même lorsque vous ne vous sentez pas à la hauteur, il n’est pas nécessaire de se mettre en forme ou d’atteindre un record personnel au gymnase. Les meilleurs avantages d’être actif d’une manière ou d’une autre sont souvent ceux que nous ne voyons pas sur Instagram – comme avoir plus d’énergie pendant la journée, renforcer la force, améliorer la santé du cerveau et d’autres avantages pour la santé mentale. Le mouvement offre à presque tout le monde et à chaque corps ces avantages – aucune esthétique «parfaite» n’est nécessaire. Et bien qu’une personne qui navigue dans un grave épisode de dépression ou d’anxiété n’ait probablement pas la même capacité de motivation intrinsèque qu’une personne dont la santé mentale est stable, tout le monde bénéficie de bouger d’une manière ou d’une autre.

Alors, comment pouvons-nous structurer nos vies et nos environnements pour nous assurer que nous bougeons, d’une manière ou d’une autre, les jours où nous avons du mal à le faire ? J’ai parlé avec plusieurs experts en conditionnement physique pour voir comment. Voici ce qu’ils ont dit.

Rappelez-vous à quel point il est bon de bouger votre corps et recadrez ce qui est considéré comme un mouvement

Le ministère de la Santé et des Services sociaux recommande de faire au moins 150 minutes d’activité aérobie modérée ou 75 minutes d’activité aérobie vigoureuse chaque semaine, plus deux jours d’entraînement en force.

Cela ne signifie pas que vous devez visiter votre salle de sport chaque jour et pousser des poids lourds ou suivre un cours HIIT. Il y a une différence entre l’exercice et l’activité physique. Le premier fait référence à une activité structurée dans la poursuite d’un objectif de remise en forme, tandis que le second peut être tout ce qui vous oblige à bouger – y compris faire une promenade, suivre un cours de yoga virtuel, danser autour de votre appartement, jouer avec vos enfants ou vos animaux de compagnie, ou quelques étirements légers. Les jours où vous ne vous sentez pas à la hauteur de votre programme d’exercice, le faire plus doucement que d’habitude peut toujours être un moyen d’atteindre les repères d’activité physique recommandés.

Nous nous sentons différents chaque jour en raison de la qualité du sommeil, du stress, du travail, des obligations familiales et de notre santé mentale. Enregistrer les entraînements difficiles pour les jours où vous vous sentez bien et les modifier les jours où vous ne le faites pas vous permet de mieux prendre soin de votre corps à long terme. La recherche de la perfection est un moyen sûr de s’épuiser. Vous pouvez vous écarter du plan afin de vous retrouver là où vous êtes et de comprendre pourquoi vous ne vous sentez pas à la hauteur de votre habitude. Est-ce un besoin de plus de sommeil ? Une meilleure gestion du stress ? Ou plus de nourriture ?

“Tout mouvement que vous pouvez faire sera bénéfique pour votre corps, que ce soit au gymnase ou dans un exercice structuré”, a déclaré Katie Heinrich, professeur de kinésiologie à la Kansas State University. « Alors peut-être que vous êtes dans vos vêtements de sport. Vous êtes comme, ‘Mec, je ne veux tout simplement pas aller à la gym.’ C’est très bien. Juste bouge. Mettez une chanson sur laquelle vous aimez danser. Ou faites 10 pompes, 10 redressements assis et 10 squats. Même rester debout et bouger vaut mieux que d’être assis.

Trouver un copain responsable

Selon Sami Yli-Piipari, spécialiste de l’activité physique à l’Université de Géorgie, avoir des amis qui vous aident à bouger votre corps peut être le facteur décisif entre faire quelques pas pour la journée ou s’écraser sur le canapé. Faire de l’activité physique une entreprise de groupe peut favoriser un sentiment d’appartenance à la communauté et vous donner l’impression que les autres sont de votre côté – un puissant facteur de motivation. « Les humains ont besoin d’être autonomes. Ils ont besoin d’être compétents dans ce qu’ils font, mais ils ont aussi besoin de sentir qu’une relation existe », a-t-il expliqué.

De plus, il est plus difficile de se retirer d’une activité pré-planifiée si des amis ou un entraîneur vous attendent avant le cours. Yli-Piipari a également noté que des choses moins simples, comme planifier un Uber à l’avance pour venir vous chercher à la salle de sport, peuvent aider.

Créer un environnement qui favorise le mouvement durable

Notre environnement personnel peut favoriser ou entraver notre bien-être – une réalité complexe influencée par les divers privilèges et désavantages d’une personne – et cela a une influence directe sur notre motivation à faire quelque chose. Emporter vos vêtements d’entraînement au travail, emballer votre sac de sport la veille, disposer les vêtements d’entraînement à l’avance ou les placer sur une chaise devant laquelle vous marchez fréquemment ne sont que quelques conseils que les experts à qui j’ai parlé ont proposés pour créer un environnement qui favorise le mouvement. .

Il est impératif de faire le point sur la façon dont vous pouvez intégrer des périodes de mouvement dans votre journée. C’est peut-être avec un bureau debout ou en se promenant dans votre chambre toutes les heures. Pour d’autres, planifier une activité physique dans un calendrier ou un planificateur numérique de la même manière que vous notez un rendez-vous chez le médecin est efficace. Pour ceux d’entre nous qui aiment rayer des choses d’une liste, écrire un exercice comme s’il s’agissait d’une tâche aide aussi.

Mais il est également essentiel d’être réaliste quant au moment où cela se produit. Si vous n’êtes pas du matin, ne planifiez pas d’entraînements matinaux. Si vous passez vos soirées à vous disputer avec vos obligations familiales ou si vous voulez sortir avec vos amis, alors peut-être qu’une séance à l’heure du déjeuner est préférable. Et si un bloc d’heures n’est pas réalisable, Heinrich suggère de le diviser en plus petits morceaux, ce qui peut mieux fonctionner pour ceux qui ont des horaires rigides ou imprévisibles. Les parents peuvent également participer à des séances d’entraînement en se joignant à leurs enfants pour courir sur le terrain de jeu ou en faisant un circuit pendant qu’ils regardent leurs enfants jouer. (Un argument de vente important pour les entraînements à domicile est le fait que vous pouvez surveiller vos enfants, participer à une réunion ou cuisiner un repas au four pendant une séance d’exercice.)

“Chaque minute d’activité que vous pouvez faire crée des réponses physiologiques et mentales dans votre corps”, a-t-elle expliqué. “Et généralement, si quelqu’un se sent épuisé, si vous bougez votre corps, vous constaterez que vous vous sentez mieux. Et ces maux et douleurs que vous commencez à ressentir peuvent simplement disparaître.

Connaître la différence entre se sentir paresseux et avoir réellement besoin de se reposer

Tous ceux à qui j’ai parlé étaient clairs sur le fait que le mouvement n’est pas toujours la meilleure solution pour se sentir blasé. La chose la plus importante que vous puissiez faire est peut-être de comprendre la différence entre le besoin de marcher et le besoin de reposer votre corps. La fatigue peut survenir pour plusieurs raisons. Parfois, vous regardez votre écran depuis trop longtemps et vous avez besoin d’une pause d’activité. D’autres fois, vous pourriez avoir besoin d’une sieste. Si la fatigue est écrasante ou persistante, votre corps pourrait signaler qu’il y a un problème médical sous-jacent qui doit être traité. Et bien sûr, si vous avez de la fièvre, des douleurs ou une blessure, c’est une indication claire que vous devez vous concentrer sur votre rétablissement.

Mais Brittany Brandt, coordinatrice de la condition physique et du bien-être à l’Université de Virginie-Occidentale, a déclaré que si vous vous sentez juste fatigué et que vous voulez sauter l’activité physique de la journée, c’est bien aussi. Essayez de ne pas vous en vouloir de “casser une séquence” et accordez-vous plutôt une certaine grâce, a-t-elle déclaré. Ajouter un petit quelque chose tous les jours – que ce soit une promenade autour du pâté de maisons ou un étirement rapide avant de se coucher – fera beaucoup mieux pour votre corps que de stresser à ne pas bouger comme vous l’aviez prévu pour la journée.

“Les gens se mettent parfois dans une boîte de” Oh, je dois m’entraîner du lundi au vendredi “, ou seulement certains jours, et s’ils déraillent, ils disent:” Je vais juste réessayer lundi “” dit-elle. « Mais il n’y a pas de stigmatisation là-dessus. Vous pouvez bouger tous les jours.

Julia Craven est une écrivaine qui couvre tout ce qu’elle pense être cool, et elle est le cerveau derrière Donnez du sensune newsletter bien-être.

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure.