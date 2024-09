Élaboration de matchs potentiels d’après-saison

N’ayant pas participé aux World Series depuis 2009 et bénéficiant d’une base de fans exigeante et de plus en plus agitée, les Yankees sont déjà confrontés à une énorme pression pour réussir un long parcours en séries éliminatoires en 2024. Un autre affrontement avec Houston ne ferait qu’amplifier les enjeux pour New York. Une victoire en série contre les Astros en octobre a été la baleine blanche proverbiale pour l’itération actuelle des Yankees, qui ont perdu contre Houston lors de trois de leurs six apparitions en séries éliminatoires de 2017 à 2022. (New York a également perdu contre Houston lors du match de la Wild Card de la Ligue américaine de 2015.) Si les Bronx Bombers veulent atteindre leur première World Series en 15 ans, il semble presque indispensable qu’ils passent par les Astros pour y parvenir.