El-Sissi d’Egypte déclare que Le Caire ne permettra aucune menace contre la Somalie | Actualités sur les conflits

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que Le Caire était aux côtés de la Somalie et a critiqué l’accord entre l’Éthiopie et le Somaliland visant à obtenir un accès à la mer et à établir une base de forces maritimes.

“L’Egypte ne permettra à personne de menacer la Somalie ou d’affecter sa sécurité”, a déclaré el-Sisi lors d’une conférence de presse avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud.

“Ne tentez pas l’Egypte et n’essayez pas de menacer ses frères, surtout s’ils lui demandent d’intervenir”, a-t-il déclaré.

Le Somaliland, une région stratégiquement située au bord du golfe d’Aden, s’est séparé de la Somalie en 1991 lorsque le pays s’est effondré dans une guerre civile. La région a maintenu son propre gouvernement malgré le manque de reconnaissance internationale.

Le 1er janvier, dans un mémorandum, l’Éthiopie a déclaré qu’elle envisagerait de reconnaître l’indépendance du Somaliland en échange de l’accès au port. Il louerait pour 50 ans 20 km de côtes autour du port de Berbera, dans le golfe d’Aden, à des fins militaires et commerciales.

Le principal port actuel de l’Éthiopie pour les exportations maritimes se trouve dans le pays voisin de Djibouti.

Cheikh Mohamud, le président de la Somalie, a rejeté l’accord comme une violation du droit international et a déclaré : « Nous ne resterons pas les bras croisés et regarderons notre souveraineté compromise. »

Il est arrivé en Égypte ce week-end pour rallier des soutiens à son gouvernement. Outre sa rencontre avec le président al-Sissi, il a rencontré le chef de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et le grand imam de la mosquée Al-Azhar, Cheikh Ahmed al-Tayeb.

« Mon message à l’Éthiopie est que… tenter de s’emparer d’un lopin de terre pour le contrôler est quelque chose que personne n’acceptera », a déclaré el-Sissi, soulignant que la coopération en matière de développement était une meilleure stratégie.

Dimanche, l’Éthiopie a rejeté les critiques de l’Égypte concernant l’accord, affirmant qu’il s’agissait simplement d’un accord commercial visant à garantir l’accès à la mer et non d’une tentative d’annexion de terres.

“Il ne s’agit pas d’une annexion ou d’une prise de souveraineté sur le territoire d’un quelconque État”, a déclaré Redwan Hussien, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre éthiopien, dans un article sur X.

L’engagement de l’Éthiopie en faveur de la paix et de la sécurité en Somalie a été démontré à travers le sang et la sueur de ses précieux fils et filles. L’Éthiopie et la Somalie ne sont pas seulement des voisins partageant une frontière, mais ce sont des nations fraternelles partageant une langue, une culture et un peuple communs. – Redwan Hussien (@RedwanHussien) 21 janvier 2024

Les relations entre l’Égypte et l’Éthiopie sont tendues depuis des années à propos d’un grand barrage que l’Éthiopie a construit sur le Nil Bleu.

Depuis plus d’une décennie – aux côtés du Soudan – ces pays tentent de parvenir à un accord négocié sur le remplissage et l’exploitation du Grand barrage éthiopien de la Renaissance, d’une valeur de 4 milliards de dollars.

Le dernier cycle de négociations du mois dernier s’est terminé sans accord et le Caire et Addis-Abeba se sont partagé la responsabilité de cet échec.

Les négociateurs ont déclaré que des questions clés demeurent sur la quantité d’eau que l’Éthiopie rejetterait en aval si une sécheresse de plusieurs années survenait, et sur la manière dont les pays résoudraient tout différend futur.