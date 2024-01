El-Sissi déclare que l’Égypte ne tolérera pas les menaces contre la Somalie – DW – 21/01/2024

égyptien Président Abdel Fattah el-Sissi a déclaré dimanche dans « un message aux Ethiopiens » que « l’Egypte ne permettra à personne de menacer Somalie ou affecter sa sécurité.

“Ne tentez pas l’Egypte, et n’essayez pas de menacer ses frères, surtout s’ils lui demandent d’intervenir”, a déclaré el-Sissi lors d’une visite du président somalien Hassan Cheikh Mohamud.

Les liens du Caire avec Addis-Abeba sont également tendus en raison d’un important projet de barrage éthiopien en amont de l’Égypte sur le Nil Bleu. Image : Présidence somalienne/Anadolu/alliance photo

L’accord controversé entre le Somaliland et l’Éthiopie suscite la colère

Ces commentaires interviennent après que l’Éthiopie a annoncé qu’elle pourrait reconnaître les revendications d’indépendance avancées par l’ancien protectorat britannique du Somaliland en 1991. Cela serait en échange d’un accord sur un bail portuaire donnant Ethiopie l’accès à la mer et la capacité d’établir et d’exploiter une base commerciale et navale le long d’un littoral de 20 kilomètres (12,4 milles) sur le golfe d’Aden pour les 50 prochaines années.

La Somalie a appelé le mémorandum d’accord du 1er janvier entre l’Éthiopie et le Somaliland – qui maintient son propre gouvernement, ses forces de sécurité et sa monnaie malgré le manque de reconnaissance internationale – un « acte d’agression ».

L'accord de l'Éthiopie avec le Somaliland : est-ce un pays ?

A l’annonce de la signature, le président somalien Cheikh Mohamud a déclaré : “Nous ne resterons pas les bras croisés et regarderons notre souveraineté compromise”.

Mogadiscio a demandé à l’Éthiopie de se retirer de l’accord « illégal » et de « réaffirmer la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Somalie ».

El-Sissi, qui a déclaré que l’Égypte ne permettrait pas à l’Éthiopie « d’empiéter sur le territoire somalien », a critiqué Adidas Ababa pour ses relations avec la région séparatiste.

L'Éthiopie signe un accord d'accès maritime avec le Somaliland

Ce n’est pas la première fois que l’Éthiopie irrite le Caire

Les relations entre l’Égypte et l’Éthiopie sont troublées depuis plus d’une décennie par la construction et l’exploitation du Grand barrage de la Renaissance éthiopienneun mégaprojet d’infrastructure que l’Éthiopie a construit sur le Nil Bleu, en amont de l’Égypte.

Le barrage de la Grande Renaissance en Éthiopie est confronté à une menace bien plus grande

Les pourparlers entre les deux pays, ainsi qu’avec le Soudan voisin, n’ont jusqu’à présent pas abouti à un consensus, alors que le Caire continue d’exprimer ses inquiétudes concernant la sécurité de l’eau.

La semaine dernière, le ministre égyptien des Affaires étrangères a qualifié l’Éthiopie de « source d’instabilité dans la région ».

js/msh (AFP, AP, Reuters)