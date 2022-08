El Shafee Elsheikh : Le Beatle de l’Etat islamique connu sous le nom de « Ringo », qui a grandi dans l’ouest de Londres et s’est rendu en Syrie | Nouvelles du monde

El Shafee Elsheikh, connu de ses victimes sous le nom de “Ringo”, a grandi à White City, dans l’ouest de Londres, après l’arrivée de sa famille du Soudan en 1993, alors qu’il avait cinq ans.

Son père était un poète communiste et à temps partiel qui a travaillé comme traducteur et s’est opposé à la dictature islamiste d’Omar al-Bashir dans son pays d’origine.

Le couple a eu deux autres fils mais son père s’est séparé de sa mère, deux ans après leur arrivée en Grande-Bretagne.

Après avoir terminé ses études, Elsheikh est allé à Acton College pour étudier l’ingénierie, puis a travaillé dans un garage automobile local, ainsi que pour réparer des manèges à la fête foraine en visite sur Shepherd’s Bush Green.

Elsheikh, connu de ses amis sous le nom de “Shaf”, a soutenu l’équipe de football des Queen’s Park Rangers et a passé trois ans, à partir de l’âge de 11 ans, avec la Force des cadets de l’Armée.

En 2008, à l’âge de 19 ans, il a été impliqué dans une bagarre dans le domaine municipal où il vivait, ce qui l’a laissé avec de multiples coups de couteau dans le dos, le côté et le torse.

Son frère aîné, Khalid, a retrouvé l’agresseur, un trafiquant de drogue local, et s’est battu dans une bagarre qui lui a arraché une partie de l’oreille, selon les rapports de police.

La veille de Noël, Nathan Harris, un ami de Khalid âgé de 15 ans, a organisé le tournage du revendeur, Craig Brown, 20 ans, alors qu’il déchargeait les courses du coffre de sa voiture sur le domaine.

Harris, qui portait le nom de rue Money, a été reconnu coupable de meurtre. Khalid a été acquitté mais condamné à 10 ans de prison pour possession d’une arme à feu dans l’intention de mettre sa vie en danger.

Pendant ce temps, Elsheikh s’est laissé pousser la barbe et s’est mis à s’habiller de longues robes noires, passant ses journées à distribuer de la littérature islamiste et des parfums à l’extérieur de Shepherd’s Bush Market.

Lire la suite:

Qui est IS ‘Beatle’ El Shafee Elsheikh et qu’avons-nous découvert lors de son procès ?

Elsheikh a quitté la Grande-Bretagne le 27 avril 2012, alors que sa mère était au Soudan, s’envolant pour Malmö en Suède sur Ryanair sans billet de retour.

Il s’est rendu à Copenhague, au Danemark, à proximité, puis a pris un autre vol pour la Turquie le 30 avril, puis un troisième vol pour Adana, dans le sud de la Turquie, d’où il est passé en Syrie le 1er mai.

En Syrie, il était connu sous le nom d’Abu Thabit, a acheté un fusil d’assaut AK-47 et a été formé par Jabhat al-Nusra, la franchise d’Al-Qaïda en Syrie, avant de changer d’allégeance à l’Etat islamique.

Il a été rejoint en Syrie, fin août, par ses amis de l’ouest de Londres, Mohammed Emwazi – connu sous le nom de “Jihadi John” – et Alexanda Kotey – connue des otages sous le nom de “George”.

Comment la police a recherché des preuves pour relier les «Beatles» ensemble

Scotland Yard a révélé cette semaine comment ils avaient identifié Elsheikh et Kotey après qu’un de leurs otages libérés se soit souvenu d’une conversation dans laquelle ils parlaient d’avoir été arrêtés après une confrontation avec la Ligue de défense anglaise (EDL) de droite.

La police a identifié une contre-manifestation de l’EDL contre une marche du groupe extrémiste Muslims Against Crusades, pour marquer le dixième anniversaire des attentats du 11 septembre, qui ont commencé à l’ambassade des États-Unis à Grosvenor Square.

Il y a eu un certain nombre de points chauds dans le centre de Londres et vers 18 h 30, la police a été appelée au pub Tyburn à Marble Arch où des coups de couteau avaient eu lieu et un certain nombre d’hommes ont été arrêtés, soupçonnés d’être impliqués dans l’attaque, notamment Kotey et Elsheikh.

La police a ensuite découvert le numéro de téléphone d’Elsheikh sur le téléphone d’Emwazi, qu’ils avaient téléchargé lorsqu’il a été accusé d’une série de vols de vélos en septembre 2010.

Un autre élément de preuve crucial reliant Elsheikh directement à l’activité terroriste en Syrie est venu du fait que des officiers ont examiné de nouveau les preuves lors d’une deuxième arrestation de Khalid Elsheikh, cette fois en 2014, pour possession d’une arme de poing.

Son téléphone portable comprenait un message vocal d’Elsheikh en Syrie qui a été comparé à son entretien avec la police de 2009 et correspondait à l’enregistrement.

Après leur détention en Syrie, la mère d’Elsheikh, Maha Elgizouli, a mené une bataille juridique pour tenter d’empêcher son fils d’être jugé aux États-Unis en empêchant la Grande-Bretagne de partager les résultats de son enquête. L’affaire a finalement été classée lorsque l’Amérique a accepté de ne pas imposer la peine de mort.

Elsheikh a plaidé non coupable des accusations d’enlèvement, de complot de meurtre et de soutien matériel au terrorisme, mais il a refusé de témoigner et a été reconnu coupable à l’issue d’un procès en avril.

Kotey a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation et a été condamné à la prison à vie.

Emwazi de Queen’s Park, dans l’ouest de Londres, a été tué à l’âge de 27 ans lors d’une attaque de drone américain le 12 novembre 2015.