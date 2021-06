El Salvador veut alimenter les mines de crypto avec de l’énergie VOLCAN « 100% bon marché et renouvelable », après avoir adopté le bitcoin comme monnaie légale

Mercredi, Bukele a tweeté qu’il avait chargé la société d’électricité géothermique d’État LAGeoSV d’alimenter les mines de bitcoins avec « très bon marché, 100% propre, 100% renouvelable, 0 émission d’énergie de nos volcans. »

Je viens d’instruire le président de @LaGeoSV (notre société nationale d’électricité géothermique), pour mettre en place un plan d’offre d’installations pour #Bitcoin l’exploitation minière avec de l’énergie très bon marché, 100% propre, 100% renouvelable, 0 émission d’énergie de nos volcans 🌋 Cela va évoluer vite ! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT — Nayib Bukele (@nayibbukele) 9 juin 2021

« Cela va évoluer rapidement ! il ajouta.

En effet, quelques heures plus tard, Bukele a tweeté une vidéo d’un nouveau puits déjà creusé, qui fournira environ 95 mégawatts de puissance, ajoutant « Commencer à concevoir un hub minier Bitcoin complet autour de lui. »

Nos ingénieurs viennent de m’informer qu’ils ont creusé un nouveau puits, qui fournira environ 95MW d’énergie géothermique 100% propre, 0 émissions de nos volcans 🌋Commencer à concevoir un #Bitcoin centre minier autour de lui. Ce que vous voyez sortir du puits est de la vapeur d’eau pure 🇸🇻 pic.twitter.com/SVph4BEW1L — Nayib Bukele (@nayibbukele) 9 juin 2021

Plus tôt dans la journée, la législature salvadorienne a adopté la loi autorisant l’utilisation du bitcoin pour les transactions – le premier pays au monde à le faire. Le projet de loi de trois pages a traversé l’Assemblée législative, avec 62 des 84 législateurs qui l’ont soutenu.

« Bitcoiners du monde entier, le moment est venu. Nous sommes prêts. Nous avons fait notre part, maintenant le ballon est de votre côté », a déclaré William Soriano, membre du parti au pouvoir Nouvelles Idées.

Bukele avait annoncé le déménagement ce samedi, dans un message vidéo à la conférence Bitcoin à Miami, en Floride.

El Salvador est un pays appauvri d’Amérique centrale de quelque 6,5 millions d’habitants. Il a abandonné sa propre monnaie, le colon, en 2001 et l’a remplacé par le dollar américain. Cela a rendu les envois de fonds de la diaspora – on estime qu’un Salvadorien sur quatre vit à l’étranger, principalement aux États-Unis – beaucoup plus facile, mais a rendu l’économie vulnérable aux pressions américaines, aux sanctions et aux fluctuations financières échappant au contrôle du gouvernement.

L’argent renvoyé par les Salvadoriens aux États-Unis s’élevait à près de 6 milliards de dollars l’année dernière et représente près de 30% de l’économie du pays. Le nouveau projet de loi exempte les conversions de bitcoin en d’autres devises de l’impôt sur les plus-values, ce que les législateurs espèrent apparemment inciter à son adoption.

Des inquiétudes concernant la consommation d’énergie du bitcoin ont été évoquées récemment par des sceptiques, du chef de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, à la sénatrice américaine Elizabeth Warren (D-Massachusetts), qui revendiqué mercredi que la monnaie « exige tellement d’activité informatique qu’il consomme plus d’énergie que des pays entiers. »

L’annonce de Bukele sur l’utilisation de l’énergie géothermique semble calibrée pour détourner cette critique. Criblé de volcans, le Salvador est devenu le plus grand producteur d’énergie géothermique d’Amérique centrale. Il utilise actuellement environ un tiers de son potentiel estimé à 644 mégawatts, la géothermie représentant 20 % de la production totale d’énergie.

