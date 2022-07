El Salvador prolonge l’état d’exception dans la répression des gangs

L’Assemblée législative, contrôlée par le parti de Bukele, a voté à une écrasante majorité mardi soir la prolongation des mesures en vertu desquelles plus de 46 000 personnes ont été arrêtées.

Sous l’état d’exception, le droit d’association, le droit d’être informé du motif d’une arrestation et l’accès à un avocat sont suspendus. Le gouvernement peut également intervenir dans les appels et le courrier de toute personne qu’il considère comme suspecte. La durée pendant laquelle une personne peut être détenue sans inculpation est portée de trois à 15 jours.

Les groupes de défense des droits civils et humains affirment que les arrestations arbitraires sont courantes et que lorsque les détenus voient enfin un juge, ils sont presque automatiquement emprisonnés pendant six mois en attendant leur procès. Certaines personnes sont décédées pendant leur incarcération.