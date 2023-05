El Salvador pleure 12 morts dans la débandade d’un stade de football

El Salvador était sous le choc dimanche après que 12 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées dans une bousculade dans un stade de football, alors que le président du pays a promis une enquête.

Les autorités ont déclaré que les premiers rapports faisaient état d’un écrasement de fans qui ont tenté d’entrer dans le stade Cuscatlan de 35 000 places à San Salvador, la capitale du pays d’Amérique centrale, pour regarder un match entre deux équipes locales, Alianza et FAS.

Le match a été suspendu alors que le personnel d’urgence évacuait les gens du stade, où des centaines de policiers et de soldats se sont rassemblés alors que les sirènes des ambulances hurlaient.

Carlos Fuentes, porte-parole du groupe de services d’urgence Comandos de Salvamento, a déclaré qu’ils soignaient plus de 500 personnes pour diverses blessures, tandis que les autorités de protection civile ont déclaré que 88 personnes au total avaient été hospitalisées.

La bousculade a apparemment commencé après la chute d’une porte du stade, provoquant un rassemblement de personnes, a déclaré Fuentes.

Fredy Alexander Ruiz, un survivant de 28 ans, s’est dit « traumatisé de voir des gens jetés à terre, morts, contusionnés, le visage piétiné ».

La bousculade a commencé 10 minutes après le début du match et après sa suspension, même les joueurs se sont joints aux efforts de sauvetage frénétiques.

« J’avais cinq personnes sur moi qui m’étouffaient », a déclaré Ruiz. « Dieu merci, j’ai pu attraper le pied d’un policier, et lui et un de mes amis m’ont sorti. »

Le président salvadorien Nayib Bukele a déclaré que les autorités enquêteraient sur l’incident et que les responsables seraient punis.

« Tout le monde fera l’objet d’une enquête : équipes, managers, stade, box-office, ligue, fédération », a déclaré Bukele sur Twitter.

Il a averti que « quels que soient les coupables, ils ne resteront pas impunis ».

– ‘Je ne pouvais même pas respirer’ –

La survivante Sandra Guzman a décrit le chaos dans le stade au moment où la bousculade a commencé.

« Une foule immense de gens est tombée sur moi. Je ne pouvais même pas respirer, ils m’étouffaient », a déclaré Guzman, 40 ans, à l’AFP tôt dimanche alors qu’elle quittait l’hôpital national de Rosales.

Lorsqu’elle s’est retrouvée devant la porte du stade qui s’est effondrée, elle a déclaré: « Les gens me poussaient pour entrer. Ils ne m’ont pas donné la chance de revenir en arrière. »

Elle a paniqué quand les gens sont tombés sur elle, a déclaré Guzman. « Je me suis évanoui et quand je me suis réveillé, j’étais à l’hôpital. »

La Fédération salvadorienne de football (Fesfut) a déclaré dans un communiqué qu’elle « regrette profondément » les événements survenus au stade et « exprime sa solidarité » avec les familles des personnes « affectées et tuées ».

« Le Fesfut demandera immédiatement un rapport sur ce qui s’est passé et communiquera les informations pertinentes dès que possible », a-t-il déclaré.

En raison de l’incident, la fédération a déclaré dimanche que « tout le football est suspendu au niveau national ».

Le chef de l’instance mondiale du football, la FIFA, a présenté ses condoléances après la « tragique » bousculade.

La tragédie survient sept mois après que 135 personnes, dont plus de 40 enfants, ont été tuées dans une bousculade à la suite d’un match de football à Malang, en Indonésie.

