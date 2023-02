El Salvador ouvre une prison de 40 000 détenus dans une « guerre contre les gangs » | Nouvelles du monde

El Salvador a ouvert l’une des plus grandes prisons du monde, qui accueillera 40 000 détenus alors que les arrestations montent en flèche dans le cadre d’une répression gouvernementale contre les crimes violents.

Le “Centre de confinement du terrorisme” de Tecoluca a été achevé en sept mois pour soulager certaines des prisons surpeuplées du pays.

Le président Nayib Bukele a décrit la prison à sécurité maximale comme “un élément fondamental pour gagner complètement la guerre contre les gangs”.

La prison a sept “cercles” de sécurité à l’intérieur du mur d’enceinte, y compris des zones de patrouille, des clôtures électriques et 19 tours de guet



Depuis qu’El Salvador a déclaré une état d’urgence face à la violence des gangs en mars 2022, la police et l’armée ont arrêté plus de 62 000 membres présumés de gangs et leurs collaborateurs.

Le président a publié une vidéo sur Twitter montrant des responsables de la prison lui faisant une visite guidée du nouvel établissement.

On lui a montré ses sept “cercles” de sécurité – des cellules de détenus en acier massif renforcé fortement gardées au mur d’enceinte de la prison, y compris les zones de patrouille, les clôtures électriques et 19 tours de guet, rendant “impossible de s’échapper”.

M. Bukele a déclaré que les détenus d’autres prisons avaient auparavant accès à “des prostituées, des ordinateurs, des écrans de télévision, des PlayStations et des téléphones portables” qu’il a décrits comme “à l’envers”.

Les fauteurs de troubles seront transférés dans des cellules d’isolement où ils “ne verront pas la lumière du jour”, lui a-t-on dit.

“El Salvador a réussi à passer du statut de pays le moins sûr du monde à celui de pays le plus sûr des Amériques”, a tweeté le président.

Le président Nayib Bukele a reçu une visite guidée de la prison de 40 000 places



Avec près de 2 % de sa population adulte derrière les barreaux, Le Salvador a le taux d’incarcération le plus élevé au monde.

Sous la répressioncertains droits constitutionnels ont été suspendus, notamment le fait de permettre aux autorités de procéder à des arrestations sans mandat et de donner au gouvernement l’accès aux communications des citoyens.

La police recherche des membres de gangs à Soyapango, El Salvador



L’augmentation de la population carcérale à la suite des mesures anti-gangs, que la grande majorité de la population soutient, a étiré le système carcéral déjà débordé du pays.

La Esperanza, la plus grande prison du pays, détient 33 000 personnes malgré une capacité de 10 000 personnes.

Environ 600 soldats et 250 policiers garderont la nouvelle prison où les détenus seront “soumis à un régime sévère”, a déclaré à la télévision d’État le directeur des prisons salvadoriennes Osiris Luna.