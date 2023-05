El Salvador met fin au tournoi de football tôt après une ruée meurtrière

Invoquant des problèmes de sécurité, les autorités salvadoriennes du football ont annoncé mercredi qu’elles annulaient le tournoi national de Clausura à la suite d’une bousculade lors d’un match ce week-end qui a fait 12 morts.

« Cette mesure a ainsi été prise en réponse à la gravité des événements, et à la nécessité de garantir les conditions de sécurité des enceintes sportives », ont indiqué la fédération nationale de football et les clubs de la Liga Mayor dans un communiqué.

« Nous avons décidé de mettre fin au championnat national d’El Salvador 2022-2023″, ont déclaré les parties, la fédération de football ajoutant qu' »il n’y aura pas de champion ».

Le tournoi n’avait couvert que le match aller des quarts de finale.

Douze personnes sont mortes et des centaines ont été blessées dans l’écrasement au stade de première division d’Alianza samedi, qui aurait commencé lorsqu’une porte est tombée dans le stade de la capitale San Salvador.

Outre les 12 tués, environ 500 personnes ont été soignées pour diverses blessures sur les lieux, tandis que 88 ont été hospitalisées. La plupart ont été libérés depuis.

Afin de déterminer les trois clubs qui représenteront El Salvador dans le tournoi international de la CONCACAF, les équipes de la fédération de football et de la Liga Mayor proposent que le champion et le finaliste du tournoi Apertura 2022 de l’année dernière soient présents, à savoir les clubs FAS et Jocoro, respectivement.

Le troisième participant serait le club Aguila pour avoir été « l’équipe avec le plus grand nombre de points » lors de la saison régulière des tournois Apertura et Clausura 2022-2023.

La CONCACAF devra approuver la décision.

La fédération salvadorienne de football a ordonné mardi à Alianza de disputer ses matchs à domicile à huis clos pendant un an, accusant le club d’être responsable de l’incident survenu dans son stade de Cuscatlan.

Alianza doit jouer « sans la présence de spectateurs locaux pendant une période d’un an » et payer une amende de 30 000 $ avant le 21 juillet.

