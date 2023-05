El Salvador FA termine la saison sans champion après une bousculade

La Fédération salvadorienne de football a décidé de mettre fin prématurément à la ligue nationale et de ne pas déclarer de champion suite aux événements tragiques de samedi au stade Cuscatlan.

Au moins 12 personnes sont mortes et plus de 90 ont été blessées à la suite d’une bousculade qui a éclaté avant le quart de finale retour de samedi entre les hôtes de l’Alianza FC et du FAS à San Salvador.

Le match a été annulé avant le coup d’envoi.

La police nationale a a ouvert une enquête notamment en examinant la survente de billets ainsi que la vente excessive d’alcool à l’extérieur du stade.

Dans un communiqué conjoint, la fédération salvadorienne (FESTFUT) et la ligue (Liga Primera Division) ont qualifié les événements de samedi de « déplorables » et de « ne jamais se répéter ».

« En tant qu’instance dirigeante du football salvadorien, FESFUT, et organisateur du championnat national d’El Salvador, division Liga Primera, nous avons décidé de mettre fin au championnat national d’El Salvador 2022-2023 », indique un communiqué du FESTFUT.

« Notre priorité sera de veiller à ce que les mesures de sécurité soient renforcées lors des événements de football. »

Le communiqué ajoute que les deux entités reçoivent des conseils internationaux de la FIFA et de la CONCACAF.

Sous réserve de l’approbation de la CONCACAF et sur la base des résultats de la saison dernière, les clubs CD FAS, Jocoro FC et CD Aguila se qualifieront pour les compétitions internationales.

L’Alianza FC a déclaré dans un communiqué qu’il était « dévasté » par les événements tragiques de samedi et qu’il coopérerait avec les autorités dans l’enquête tout en veillant à ce que cela ne se reproduise plus jamais.

L’association des joueurs de football de haut niveau du Salvador (ASOFUTPROES) a publié une déclaration contre la décision prise par la FESFUT, indiquant qu’elle tiendrait une réunion urgente pour discuter de la situation.

Tout en regrettant la mort des supporters et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, les joueurs ont déclaré que la décision avait été prise sans qu’ils aient été consultés et qu’ils sont « affectés par les décisions prises ».