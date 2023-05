El Salvador envoie des troupes pour encercler la ville après la mort d’un officier de la police nationale

Plus de 5 000 soldats et 500 policiers ont encerclé une petite ville du nord du Salvador après que le président Nayib Bukele a déclaré mercredi que des membres d’un gang y avaient tué un membre de la police nationale.

Bukele a déclaré via Twitter que le déploiement à Nueva Concepción, à environ 43 miles, au nord de la capitale, était « à la recherche des responsables de l’homicide et de toute la structure des gangs et des collaborateurs qui se cachent toujours à cet endroit ».

« Ils paieront cher le meurtre de notre héros », a déclaré Bukele.

Bukele mène une guerre totale contre les puissants gangs de rue du pays depuis mars 2022. Il a demandé au Congrès de lui accorder des pouvoirs extraordinaires après que les gangs aient été accusés de 62 meurtres le 26 mars. Les mesures comprennent la suspension de certains droits fondamentaux.

Le Congrès a voté mardi la prolongation de ces mesures soi-disant temporaires pour la 14e fois.

LE PRÉSIDENT D’EL SALVADOR DIT QUE NOUS SE SENTONS MAINTENANT MOINS EN SÉCURITÉ QUE SON PAYS DU TIERS-MONDE: « C’EST IMPENSABLE »

Dans le cadre des pouvoirs d’urgence, les autorités ont arrêté plus de 68 500 membres ou collaborateurs présumés de gangs.

Ce n’est pas la première fois que les autorités bloquent l’accès à une ville.

En octobre dernier, 2 000 soldats et policiers ont encerclé Comasagua à environ 20 miles au sud-ouest de la capitale, pour rechercher des membres de gangs présumés responsables d’un meurtre. Une cinquantaine de suspects ont été arrêtés en deux jours.

Et en décembre, le gouvernement a envoyé 10 000 soldats et policiers pour boucler Soyapango pendant qu’ils recherchaient des membres de gangs.

Les organisations de défense des droits humains ont critiqué ces mesures brutales et ont appelé le gouvernement à respecter la légalité.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les homicides ont chuté dans le pays et les habitants sont retournés dans des quartiers longtemps contrôlés par des gangs.