El Salvador détruit les pierres tombales des membres de gangs

Armés de masses et de leviers, des détenus ont détruit mardi des tombes marquées “MS” du gang Mara Salvatrucha dans la banlieue de San Salvador.

Le maire de Santa Tecla, Henry Flores, a déclaré que les équipes avaient détruit près de 80 pierres tombales dans le cimetière municipal et effacé les graffitis liés aux gangs. “Notre plan est qu’il n’y ait pas de graffitis pour que les gens se sentent en sécurité”, a déclaré Flores.

Le Salvador est sous état d’exception depuis fin mars. Le président Nayib Bukele a demandé et obtenu les pouvoirs spéciaux, qui suspendent certains droits constitutionnels, après que des gangs ont tué 62 personnes à travers le pays en une journée.

Depuis lors, les autorités ont arrêté plus de 56 000 personnes pour des liens présumés avec des gangs. Les organisations non gouvernementales ont recensé plusieurs milliers de violations des droits humains et au moins 80 décès en détention de personnes arrêtées pendant l’état d’exception.