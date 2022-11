El Salvador détruit les pierres tombales des membres de gangs

SANTA TECLA, El Salvador (AP) – Le gouvernement salvadorien a poussé ses efforts contre les puissants gangs de rue du pays à un autre niveau en envoyant des détenus dans des cimetières pour détruire les tombes des membres de gangs à une période de l’année où les familles visitent généralement les tombes de leurs proches. .

Armés de masses et de leviers, des détenus ont détruit mardi des tombes marquées “MS” du gang Mara Salvatrucha dans la banlieue de San Salvador.

Le maire de Santa Tecla, Henry Flores, a déclaré que les équipes avaient détruit près de 80 pierres tombales dans le cimetière municipal et effacé les graffitis liés aux gangs. “Notre plan est qu’il n’y ait pas de graffitis pour que les gens se sentent en sécurité”, a déclaré Flores.

Le Salvador est sous état d’exception depuis fin mars. Le président Nayib Bukele a demandé et obtenu les pouvoirs spéciaux, qui suspendent certains droits constitutionnels, après que des gangs ont tué 62 personnes à travers le pays en une journée.

Depuis lors, les autorités ont arrêté plus de 56 000 personnes pour des liens présumés avec des gangs. Les organisations non gouvernementales ont recensé plusieurs milliers de violations des droits humains et au moins 80 décès en détention de personnes arrêtées pendant l’état d’exception.

Les autorités avaient déjà repeint ou enlevé les graffitis de gangs qui étaient visibles dans les quartiers d’El Salvador, mais la destruction des tombes des membres de gangs était une nouvelle étape. Cela s’est produit alors que certains Salvadoriens visitaient des cimetières pour le Jour des Morts.

Santa Tecla se trouve à côté de la capitale San Salvador et a longtemps été un bastion du gang Mara Salvatrucha.

En raison de la pandémie de COVID-19, les rassemblements dans les cimetières étaient limités jusqu’à cette année. Cette semaine, davantage de personnes sont venues visiter les tombes tandis que la police et les soldats patrouillaient dans les cimetières.

“Il y a beaucoup de bonheur à pouvoir rendre visite à des proches décédés”, a déclaré Juan Escamilla, qui a apporté des fleurs sur la tombe d’un proche mercredi. “Avant, il était normal de voir des membres de gangs à l’intérieur du cimetière, mais aujourd’hui, il n’y a aucun danger.”

Osiris Luna, le chef des prisons d’El Salvador, a déclaré via Twitter que les prisonniers et la police avaient détruit les pierres tombales de divers gangs dans les cimetières de Santa Tecla et de Colón, à environ 24 kilomètres à l’ouest de la capitale.

Luna, qui a qualifié les membres de gangs de «terroristes», a déclaré qu’ils ne méritaient «aucune reconnaissance, c’est pourquoi nous avons détruit toute trace de ces groupes. Dans ce pays, les gangs n’ont plus leur place.

Plus tard, la police nationale a déclaré sur des plateformes sociales que des habitants de Candelaria de la Frontera, dans le département de Santa Ana, dans l’ouest du Salvador, ont signalé qu’une tombe dans cette ville avait une pierre tombale faisant référence au gang MS-13, alors la police s’y est immédiatement rendue et l’a détruite. .

Marcos Aleman, Associated Press