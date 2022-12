El Salvador déploie 10 000 soldats et policiers en ville dans le cadre de la répression des gangs

Le gouvernement d’El Salvador a envoyé samedi 10 000 soldats et policiers pour boucler une ville à la périphérie de la capitale nationale afin de rechercher des membres de gangs.

L’opération a été l’une des plus importantes mobilisations à ce jour dans la répression de neuf mois du président Nayib Bukele contre les gangs de rue qui ont longtemps extorqué de l’argent aux entreprises et régné sur de nombreux quartiers de la capitale, San Salvador.

Les troupes ont bloqué les routes entrant et sortant de la commune de Soyapango, vérifiant les papiers des gens. Des équipes spéciales sont allées dans la ville à la recherche de suspects de gangs.

“A partir de maintenant, le canton de Soyapango est complètement encerclé”, a écrit Bukele sur Twitter. Il a posté des vidéos montrant des rangs de soldats armés de fusils.

Plus de 58 000 personnes ont été emprisonnées depuis la déclaration de l’état d’urgence à la suite d’une vague d’homicides fin mars. Des groupes de défense des droits ont critiqué les rafles de masse, affirmant qu’ils balaient souvent les jeunes hommes en fonction de leur apparence ou de leur lieu de résidence.

Cela faisait partie de ce que Bukele avait appelé fin novembre la “phase cinq” de la répression. Bukele a déclaré que de telles tactiques avaient fonctionné dans la ville de Comasagua en octobre.

Les militants des droits affirment que les arrestations sont basées sur le profilage

En octobre, plus de 2 000 soldats et policiers ont encerclé et bouclé Comasagua afin de rechercher des membres de gangs de rue accusés d’un meurtre. Des drones ont survolé la ville et toute personne entrant ou sortant de la ville a été interrogée ou fouillée. Une cinquantaine de suspects ont été arrêtés en deux jours.

“Cela a fonctionné”, a déclaré Bukele. Le gouvernement estime que les homicides ont chuté de 38% au cours des 10 premiers mois de l’année par rapport à la même période de 2021.

Bukele a demandé au Congrès de lui accorder des pouvoirs extraordinaires après que des gangs eurent été accusés de 62 meurtres le 26 mars ; ce décret d’urgence a été renouvelé tous les mois depuis lors. Il suspend certains droits constitutionnels et donne à la police plus de pouvoirs pour arrêter et détenir des suspects.

En vertu de ce décret, le droit d’association, le droit d’être informé du motif d’une arrestation et l’accès à un avocat sont suspendus. Le gouvernement peut également intervenir dans les appels et le courrier de toute personne qu’il considère comme suspecte. La durée pendant laquelle une personne peut être détenue sans inculpation est portée de trois à 15 jours.

Les militants des droits affirment que les jeunes hommes sont fréquemment arrêtés uniquement en raison de leur âge, de leur apparence ou du fait qu’ils vivent dans un bidonville dominé par des gangs.

Les gangs d’El Salvador, qui comptent environ 70 000 membres dans leurs rangs, contrôlent depuis longtemps des pans de territoire et extorquent et tuent en toute impunité.

Mais la répression de Bukele a atteint un autre niveau plus tôt ce mois-ci lorsque le gouvernement a envoyé des détenus dans des cimetières pour détruire les tombes des membres de gangs à une période de l’année où les familles visitent généralement les tombes de leurs proches.

Les organisations non gouvernementales ont recensé plusieurs milliers de violations des droits humains et au moins 80 décès en détention de personnes arrêtées lors de la répression.