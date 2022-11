El Salvador annonce de nouvelles mesures anti-gangs

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) – Le président d’El Salvador a annoncé mercredi qu’il bouclerait des sections de villes pour rechercher des membres de gangs de rue, la dernière phase d’une répression anti-criminalité de plus en plus dure de neuf mois.

Le président Nayib Bukele a déclaré à un rassemblement de 14 000 soldats de l’armée que certains secteurs des villes d’El Salvador seront encerclés par la police et les soldats, et que toute personne entrant ou sortant sera contrôlée. Bukele a déclaré que de telles tactiques avaient fonctionné dans la ville de Comasagua en octobre.

Bukele l’a qualifiée de “phase cinq” de la répression, qui a emprisonné plus de 58 000 personnes depuis la déclaration de l’état d’urgence à la suite d’une vague d’homicides fin mars.

“Vient maintenant la phase cinq, qui consiste à extirper les criminels qui restent encore dans les communautés”, a déclaré Bukele.

En octobre, plus de 2 000 soldats et policiers ont encerclé et bouclé Comasagua afin de rechercher des membres de gangs de rue accusés d’un meurtre. Des drones ont survolé la ville et toute personne entrant ou sortant de la ville a été interrogée ou fouillée. Une cinquantaine de suspects ont été arrêtés en deux jours.

“Cela a fonctionné”, a déclaré Bukele. Le gouvernement estime que les homicides ont chuté de 38% au cours des 10 premiers mois de l’année par rapport à la même période de 2021.

Bukele a demandé au Congrès de lui accorder des pouvoirs extraordinaires après que des gangs aient été accusés de 62 meurtres le 26 mars, et ce décret d’urgence a été renouvelé tous les mois depuis lors. Il suspend certains droits constitutionnels et donne à la police plus de pouvoirs pour arrêter et détenir des suspects.

En vertu de ce décret, le droit d’association, le droit d’être informé du motif d’une arrestation et l’accès à un avocat sont suspendus. Le gouvernement peut également intervenir dans les appels et le courrier de toute personne qu’il considère comme suspecte. La durée pendant laquelle une personne peut être détenue sans inculpation est portée de trois à 15 jours.

Les militants des droits affirment que les jeunes hommes sont fréquemment arrêtés simplement en raison de leur âge, de leur apparence ou du fait qu’ils vivent dans un bidonville dominé par des gangs.

Les gangs salvadoriens, dont on estime qu’ils comptent quelque 70 000 membres dans leurs rangs, contrôlent depuis longtemps des pans entiers de territoire et extorquent et tuent en toute impunité.

Mais la répression de Bukele a atteint un autre niveau plus tôt ce mois-ci lorsque le gouvernement a envoyé des détenus dans des cimetières pour détruire les tombes des membres de gangs à une période de l’année où les familles visitent généralement les tombes de leurs proches.

Les organisations non gouvernementales ont recensé plusieurs milliers de violations des droits humains et au moins 80 décès en détention de personnes arrêtées lors de la répression.

The Associated Press