‘El Popo’, le deuxième volcan le plus haut du Mexique, entre en éruption

Le volcan mexicain Popocatépetl a craché du gaz, de la fumée et des cendres lundi, conduisant les autorités éducatives à suspendre les cours en personne dans certaines parties de trois États, un jour après que le gouvernement a relevé le niveau d’alerte sur l’activité du volcan.

L’activité sur la montagne de 17 797 pieds à seulement 45 miles au sud-est de Mexico et connue affectueusement sous le nom d' »El Popo » a augmenté au cours de la semaine dernière. Les évacuations n’ont pas été ordonnées, mais les autorités se préparaient à ce scénario et disaient aux gens de rester en dehors d’un rayon de 7,5 milles autour du sommet.

Celui du volcan l’activité a interrompu temporairement les vols dans les deux aéroports de la capitale au cours du week-end.

250 ÉVACUÉS ALORS QUE LE VOLCAN DE FEU DU GUATEMALA ÉCLATE

Lundi, un panache de cendres s’étendait sur des centaines de kilomètres à l’est, s’étendant au-dessus de la baie de Campeche, selon un rapport de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Dimanche, la coordinatrice nationale de la défense civile, Laura Velázquez, a déclaré lors d’une conférence de presse que le système d’avertissement de type feu rouge pour le volcan était resté allumé en jaune, mais était passé à la phase 3. Pourtant, a-t-elle déclaré, « il n’y a aucun risque pour la population à ce stade ». temps. »

Dans cette phase, de grands dômes se développent et explosent avec une intensité croissante, lançant des roches incandescentes dans l’air et des coulées pyroclastiques sur ses flancs.

LE VOLCAN D’ALASKA DORMANT DEPUIS UN SIÈCLE LIVRE DES SIGNES D’AVERTISSEMENT MÉNAGERS: « TROUBLES SIGNIFICATIFS »

Velázquez a déclaré que seules trois des 565 explosions du volcan depuis septembre avaient été importantes et que l’activité actuelle n’était pas la plus importante de ce siècle.

Le ministère de la Défense a déclaré qu’il était prêt à activer 6 500 soldats si nécessaire. Des abris étaient en préparation.

Quelque 25 millions de personnes vivent dans un rayon de 60 miles, la plupart dans la zone métropolitaine de Mexico.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Popocatépetl a vu le jour en 1994 après une période d’inactivité de plusieurs décennies et a connu des périodes de plus grande activité de 2000 à 2003 et de 2012 à 2016.