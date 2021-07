El Paso Walmart Killings examiné dans ‘915: Hunting Hispanics’ doc.

Les interviews contenues dans ce film ne sont pas sur papier glacé. Les sujets ne sont pas toujours maquillés, ils radotent, ils pleurent. La caméra semble parfois floue et le montage coupe d’un angle à l’autre avec peu de sens du rythme interne. Au début du film, cette approche sans fard est dépaysante. Mais plus le réalisateur Charlie Minn poursuit ses questions, plus son film s’articule comme l’histoire militaire d’une attaque terroriste domestique.

Minn retrace le parcours du tireur et la réponse de ceux qui restent dans son sillage comme s’il se déplaçait sur un champ de bataille. Des cartes montrent le chemin de l’attaque et l’ordre des victimes. Des entretiens avec des survivants ajoutent des détails sur le terrain aux événements brutaux, et des images de téléphones portables montrent les tentatives d’évasion désespérées, les blessures graves et les efforts pour préserver ou faire revivre la vie parmi les morts. Les événements de fusillades de masse sont souvent présentés comme des affrontements dévastateurs du bien et du mal à l’ancienne – avec des martyrs héroïques et des fous diaboliques. La valeur de ce film démystifiant réside dans sa décomposition tactique d’une forme de violence de plus en plus courante aux États-Unis. Ici, la prévention et la survie sont le résultat d’une stratégie communautaire.

915 : Chasse aux Hispaniques

Non classé. Durée : 2 heures 5 minutes. Dans les théâtres.