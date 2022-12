El Paso, longtemps un refuge d’immigrants, est testé par Spike dans les arrivées

Dans les rues d’El Paso, l’escalade de la migration a été visible partout. Des groupes de migrants se tenaient devant un abri qui n’avait plus de place. La nuit, de nombreux arrivants étaient blottis sur les trottoirs et dans les ruelles sous des couvertures et des manteaux, essayant de se tenir au chaud. Certains ont erré dans la ville sans apparemment nulle part où aller.

Avec peu d’options locales, la ville devra peut-être reprendre le transport des migrants vers d’autres villes du pays, a déclaré Laura Cruz-Acosta, porte-parole de la ville, où les immigrants représentent déjà environ un quart de la population.