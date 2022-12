El Paso aux prises avec une vague de migrants avant le changement d’asile

SANTA FE, NM (AP) – Les autorités d’El Paso, au Texas, ont décrit une crise humanitaire jeudi alors qu’elles sont aux prises avec la libération quotidienne d’environ 1 600 migrants dans des abris locaux et dans les rues de la ville frontalière au milieu des préparatifs pour des flux encore plus importants si Trump- les restrictions d’asile de l’époque se terminent la semaine prochaine comme prévu.

Le maire d’El Paso, Oscar Leeser, a déclaré lors d’une conférence de presse que la ville distribue des toilettes extérieures et des stations d’eau car elle propose des chambres d’hôtel pour la nuit aux migrants, dont le nombre dépasse la capacité d’un centre d’accueil du comté et du réseau de refuges à but non lucratif et confessionnel de la région. groupes.

Le département de la Sécurité intérieure indique qu’il pourrait libérer davantage de migrants aux États-Unis lorsque les restrictions d’asile de l’ère Trump prendront fin la semaine prochaine, le gouvernement local et les autorités frontalières avertissant les immigrants attendant de passer aux États-Unis. Sous les restrictions actuelles, les migrants se sont vu refuser leurs droits. à demander l’asile plus de 2,5 millions de fois pour empêcher la propagation du COVID-19.

Ces derniers jours, El Paso a vu des centaines de migrants traverser les eaux peu profondes du Rio Grande vers les États-Unis, formant des lignes le long d’un mur frontalier pour approcher les autorités de l’immigration et demander refuge. Les responsables de la ville craignent que le changement de la règle d’asile ne double les passages de migrants locaux, estimés à environ 2 500 migrants par jour au cours de la semaine dernière.

Fernando Garcia, directeur du Border Network for Human Rights, a déclaré que les migrants percevaient actuellement Ciudad Juárez, en face d’El Paso, comme un endroit relativement sûr pour approcher la frontière au milieu des dangers d’extorsion et de crime organisé au Mexique.

La ville d’El Paso a annoncé mercredi avoir reçu un nouvel engagement de 6 millions de dollars pour garantir sa réponse aux migrants de la part de l’Agence fédérale de gestion des urgences.

“Ce financement et cet abri ne sont pas la réponse, c’est un pansement à un problème vraiment plus grave”, a déclaré Leeser, un démocrate élu en 2020. “C’est quelque chose que nous allons devoir travailler avec les (Nations unies) et d’autres pays, pour surmonter une situation… qui est encore une fois plus grande qu’El Paso et qui est maintenant devenue plus grande que les États-Unis.

Mario D’Agostino, directeur adjoint de la ville à la tête de l’intervention d’urgence, a déclaré que le grand nombre de migrants met à rude épreuve non seulement le personnel local, mais également les douanes et la protection des frontières américaines.

“Ils travaillent de longues heures, jour et nuit, ils font du traitement plutôt que leur fonction première de sécuriser la frontière”, a-t-il déclaré.

Les responsables de la ville affirment que la plupart des migrants libérés ces derniers jours par les autorités fédérales de l’immigration ont des moyens financiers ou des sponsors aux États-Unis pour payer le transport vers les communautés de l’intérieur des États-Unis. Mais il a déclaré que la ville se prépare à une augmentation encore plus importante des migrants demandeurs d’asile qui pourraient ne pas avoir les ressources nécessaires pour voyager davantage.

La ville a récemment dissous son centre d’aide et de communication pour les migrants, tout en suspendant un programme de bus pour acheminer des milliers de migrants, pour la plupart vénézuéliens, à Chicago et à New York en septembre et octobre.

D’Agostino a décrit une nouvelle stratégie qui pourrait transporter les migrants vers de grands centres de transport à proximité, tels que Dallas, Denver et Phoenix. Il a déclaré que les autorités fédérales de l’immigration se préparaient à éventuellement traiter et libérer directement les migrants sur un pont qui relie Ciudad Juárez, au Mexique, et El Paso.

La réponse de la ville à l’augmentation du nombre de migrants contraste avec les efforts de sécurité des frontières du gouverneur du Texas, Gregg Abbott, qui a déployé des troupes à la frontière et attiré l’attention pour avoir transporté des migrants vers des bastions démocrates lointains.

Morgan Lee, l’Associated Press