El Niño est là et pourrait apporter des températures plus chaudes, des conditions météorologiques extrêmes

El Niño est la phase chaude de l’oscillation australe El Niño La Niña, ou ENSO, qui se produit dans l’océan Pacifique tropical environ tous les cinq ans. L’ENSO affecte les systèmes météorologiques à travers le monde, apportant des conditions météorologiques extrêmes telles que les inondations et les sécheresses. El Niño provoque généralement des conditions plus sèches en Australie et en Asie du Sud-Est, et des conditions plus humides et plus chaudes dans les Amériques.

Un modèle climatique appelé El Niño, qui a le potentiel d’apporter des températures plus chaudes et des conditions météorologiques plus extrêmes, est arrivé et devrait se renforcer au cours de l’hiver, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

« Les conditions El Niño sont présentes et devraient progressivement se renforcer dans l’hiver de l’hémisphère nord », a déclaré un avis du centre de prévision climatique de la NOAA publié jeudi dit.

El Niño (« petit garçon » en espagnol) et La Niña (« petite fille » en espagnol) sont des phénomènes météorologiques dans l’océan Pacifique qui peut avoir un impact sur les conditions météorologiques dans le monde entier.

Aux États-Unis, un El Niño modéré à fort en automne et en hiver est en corrélation avec des conditions plus humides que la moyenne du sud de la Californie à la côte du Golfe, et des conditions plus sèches que la moyenne dans le nord-ouest du Pacifique et la vallée de l’Ohio, selon la NOAA. Cela augmente également les chances d’un hiver plus chaud que la moyenne dans la partie nord des États-Unis.

« Nous anticipons cela depuis quelques mois et nous attendons toujours de voir l’ampleur de l’événement », a-t-il ajouté. Gavin A. Schmidt, a déclaré à CNBC le directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA. La première veille consultative pour El Niño a été émise le 13 avril, selon la NOAA.

« El Niño a tendance à culminer vers décembre/janvier et il pourrait s’agir d’un événement mineur ou majeur et les impacts que nous verrons en dépendront », a déclaré Schmidt à CNBC.

Selon un communiqué de la NOAA, il y a 84 % de chances qu’un El Niño de force supérieure à une force modérée et 56 % de chances qu’un El Niño fort se développe d’ici l’hiver.

À l’échelle mondiale, « nous verrons plus de sécheresse et d’incendies en Indonésie/Australie, plus de dommages causés par les inondations/des précipitations extrêmes dans l’est de l’Amérique du Sud », a déclaré Schmidt à CNBC.

Les régions susceptibles de connaître des températures plus élevées vont du tropique du Cancer à 60 degrés au nord de l’équateur terrestre, une bande qui comprend les États-Unis et la majeure partie de l’Eurasie, a déclaré Schmidt à CNBC. Bien que ces régions puissent connaître des températures plus chaudes, Schmidt a pris soin de souligner qu’El Niño ne garantit pas un record de chaleur dans aucune région.

El Niño pourrait « donner un coup de pouce » aux moyennes de température mondiale en 2024, mais cela ne suffira probablement pas pour voir une augmentation de plus de 1,5 degrés Celsius des températures mondiales moyennes, a déclaré Schmidt à CNBC.

L’impact du changement climatique sur El Niño n’est « encore pas clair », a déclaré Schmidt à CNBC.

Bien que le lien exact entre le changement climatique et El Niño ne soit pas encore connu, El Niño exacerbe les conditions que le changement climatique provoque déjà à l’échelle régionale, a déclaré Schmidt à CNBC.

Conditions météorologiques normales souffler les alizés vers l’ouest le long de l’équateur. Dans un modèle climatique El Niño, les alizés s’affaiblissent et l’eau chaude est poussée vers l’est, vers la côte ouest des Amériques. Les eaux plus chaudes déplacent le Pacifique jet stream, qui est un courant d’air circulant d’ouest en est autour du globe, au sud, rendant les régions du nord des États-Unis et du Canada plus sèches et plus chaudes que d’habitude. Dans les États américains de la côte du golfe du Mexique, ce changement de conditions météorologiques est plus humide et a tendance à entraîner davantage d’inondations, selon la NOAA.

Pendant La Niña, les alizés sont plus forts que la normale et plus d’eau chaude est poussée vers l’Asie. Cela pousse le courant-jet vers le nord et entraîne une sécheresse dans le sud des États-Unis et de fortes pluies et des inondations dans le nord-ouest du Pacifique et au Canada, selon NOAA.