El Niño est à nos portes, mais tous ne sont pas créés égaux. Qu’est-ce que cela signifie pour le Canada?

Un phénomène météo mondial arrive.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis prévoir un El Niño dans les prochains mois, avec 90 % de chances qu’il se poursuive dans l’hiver de l’hémisphère nord.

El Niño est un réchauffement inhabituel de l’océan Pacifique qui, couplé à l’atmosphère, peut provoquer une augmentation de la température mondiale. Cela peut également affecter les conditions météorologiques dans le monde entier.

« Ce n’est pas à 100%. Rien n’est à 100% », a déclaré Jon Gottschalck, chef de la branche de prévision opérationnelle du climat du Climate Prediction Center de la NOAA. « Mais en ce moment, la plupart des observations et des prévisions des modèles brossent vraiment ce genre d’image que nous entrerons dans un événement El Niño alors que nous entrons dans les mois d’été ou au milieu de l’été. »

De plus, les prévisions d’El Niño pourraient être douces ou fortes, comme celles de 1997-1998 et de 2015-2016, qui ont toutes deux enregistré certaines des températures mondiales les plus élevées jamais enregistrées.

Regardez La Niña s’estomper et certains signes révélateurs qu’El Niño pourrait se développer dans l’océan Pacifique tropical en 2023.https://t.co/vVrfIxalGE< /a> pic.twitter.com/H4jIiCIh8k —@NOAAClimate

Bien que les prévisions se soient certainement améliorées au cours des dernières décennies, la question demeure toujours de savoir quelles pourraient être certaines des conséquences potentielles pour les pays déjà aux prises avec un monde qui se réchauffe, en particulier le Canada, qui a réchauffé à deux fois le taux mondial .

Le problème est que tous les El Niño ne sont pas créés égaux. Il existe plusieurs types différents, y compris un El Niño côtier, qui se produit au large des côtes du Pérou, ou la ligne de date/Modoki El Niño, où le réchauffement se trouve principalement dans l’océan Pacifique équatorial central. Et chacun de ceux-ci a des conséquences différentes selon les régions du monde.

Alors que la planète continue de se réchauffer en raison de l’augmentation du CO2 dans notre atmosphère, le potentiel El Niño a les climatologues et les météorologues sur leurs talons, d’autant plus que nous sommes sortis d’un « triple creux » La Niña. Les trois années de ce qui est essentiellement l’opposé d’El Niño – où la région de l’océan Pacifique se refroidit – ont encore vu certaines des températures mondiales les plus chaudes jamais enregistrées .

Et un El Niño potentiellement puissant ou « super » pourrait élever les températures mondiales encore plus au-dessus des 1,2°C de réchauffement actuels par rapport à l’époque préindustrielle.

L’ensemble du système El Niño/La Niña — appelé El Niño-oscillation australe (ENSO) — a lui-même changé. La Niñas s’est réchauffée, tout comme El Niños et la période intermédiaire d’observations neutres.

REGARDER | El Niño et La Niña ont expliqué :

« Ce qui est intéressant à ce sujet, et je pense qu’il est si important de s’en souvenir, c’est que tous ces événements se réchauffent », a déclaré Simon Donner, climatologue et professeur à l’Université de la Colombie-Britannique. « Si nous nous retrouvons avec un fort événement El Niño, si ce même événement se produisait dans les années 1800, il ne ferait tout simplement pas aussi chaud et les impacts ne seraient pas aussi forts. »

Il suffit de regarder 2021, lorsque pendant la « cool » La Niña, l’Ouest canadien a connu des vagues de chaleur dévastatrices qui ont contribué à la mort d’environ 600 personnes . Une température record de tous les temps au Canada de 49,6 ° C a été enregistrée à Lytton, en Colombie-Britannique, qui a été pratiquement rayée de la carte pendant une saison de feux de forêt particulièrement catastrophique.

Essayer de déterminer les retombées potentielles en termes d’événements météorologiques extrêmes dans le cycle ENSO est particulièrement difficile en période de réchauffement climatique.

Différents types d’El Niño

El Niño est apparu pour la première fois dans la conscience publique en 1983, car il s’agissait du premier épisode majeur de l’histoire récente qui a entraîné de graves inondations et sécheresses dans diverses parties du monde. Mais ce n’est qu’en 1997-1998 qu’El Niño a véritablement éclaté.

Cette saison-là, de fortes pluies ont inondé certaines parties de la Californie, entraînant d’importantes dommages agricoles qui ont totalisé environ 1 milliard de dollars américains et tué 19 personnes . À l’échelle mondiale, plus de 23 000 personnes sont mortes. Des images de glissements de terrain et d’inondations ont été diffusées sur les écrans de télévision. Il y avait même des autocollants sur lesquels on pouvait lire : « Ne me blâmez pas ! Blâmez El Niño !

Une maison de luxe dans la banlieue du comté d’Orange à Laguna Niguel glisse sur une colline érodée par les fortes pluies générées par El Nino, le 19 mars 1998. (Vince Bucci/AFP/Getty Images)

Parce que c’était ce que les climatologues appellent un « super El Niño », et parce que c’était l’un des premiers à avoir été prévu avec précision, El Niño est aujourd’hui dans notre conscience collective – même si nous ne comprenons pas complètement le cycle compliqué.

Nous avons eu plusieurs autres El Niño qui n’ont pas été aussi forts, mais ceux qui ne suscitent pas autant l’intérêt du public que ceux qui sont « super », définis comme lorsque le réchauffement du Pacifique a été de 1 C à presque 3 C plus chaud que la moyenne (le critère NOAA pour un El Niño est de trois mois de 0,5 C au-dessus de la température moyenne de la mer à la surface dans une région spécifique de l’océan Pacifique, mais toutes les agences météorologiques n’utilisent pas ce critère).

L’eau se dilate en se réchauffant, provoquant une élévation de la surface de l’océan. Cette image montre la hauteur de l’océan Pacifique qui s’élève alors que les eaux chaudes d’El Niño se sont développées en 2015. (Carte de l’Observatoire de la Terre de la NASA par Joshua Stevens/Akiko Kayashi et Bill Patzert/NASA/JPL Ocean Surface Topography Team)

Et cela peut être problématique, a déclaré Donner.

« Ce qui m’inquiète, c’est que lorsque nous regroupons tous les événements El Niño, nous finissons par induire les gens en erreur sur ce à quoi s’attendre dans leur partie du monde », a-t-il déclaré. « C’est comme déplacer des pierres dans un ruisseau : vous déplacez les pierres, le débit d’eau autour de ces pierres va changer. »

À quoi pouvons-nous nous attendre au Canada?

Typiquement, El Niño affecte Le Canada en hiver et au printemps, apportant des températures plus douces, en particulier dans le nord-ouest, l’ouest et le centre du Canada. Bien qu’il n’affecte généralement pas l’Est du Canada, il peut réduire le nombre d’ouragans.

Jeudi, la NOAA ont publié leurs prévisions d’ouragan et prévoient une probabilité de 40 % que la saison des ouragans dans l’Atlantique soit proche de la normale, une bonne nouvelle pour le Canada atlantique. El Niño représente 33% à 38% de la variance dans le bassin atlantique, ont-ils déclaré lors d’une conférence de presse. D’autres facteurs, tels que les moussons africaines, pourraient toutefois affecter ces prévisions.

Pendant un El Niño, la température annuelle au Canada a également tendance à être plus douce.

« Il y a eu des événements où … l’Amérique du Nord a été au-dessus de la normale pendant certains des événements forts d’El Niño », a déclaré Gottschalck de la NOAA. « Donc, une autre raison pour laquelle je pense que les gens exploitent El Niño est qu’en général, il y a moins de chutes de neige, et beaucoup de gens aiment la neige, ou ils s’y intéressent. »

En 2015-2016, qui a amené le prochain super El Niño, l’hiver météorologique (décembre, janvier et février) a été de 1 °C à 5 °C plus chaud que la normale dans toutes les provinces et tous les territoires, plus particulièrement au Yukon, dans le centre des Prairies et au Québec.

À l’échelle mondiale, 2016 a été la plus chaude jamais enregistrée.

« Si vous regardez vraiment les données, au cours des dernières décennies, vous voyez que dans les événements El Niño très forts – comme les événements super El Niño – la chaleur et la sorte de sécheresse s’étendent à peu près jusqu’en Ontario », a déclaré Donner. a dit.

« L’ouest et le centre du Canada s’étendant jusqu’en Ontario connaîtraient généralement un hiver sec et un hiver exceptionnellement doux qui s’étend habituellement jusqu’au printemps. »

Il est important de noter que le monde se réchauffe avec ou sans l’aide d’El Niño. De la parmi les 10 années mondiales les plus chaudes jamais enregistrées, neuf se sont toutes produites depuis 2014. Et pendant cette période, le cycle ENSO a été soit majoritairement neutre soit avec La Niñas.

Le plus grand défi pour les prévisions au Canada est de savoir quel type d’événement El Niño cela va être, a déclaré Donner.

« Parce qu’en ce moment, toutes les grandes agences météorologiques du monde et tous les modèles disent que nous visons les conditions d’El Niño, mais ils utilisent un système de prédiction qui mélange différents types d’El Niño », a-t-il déclaré.

« Et si nous nous retrouvons avec un épisode classique et puissant d’El Niño comme celui de 2015-2016, on peut dire qu’il est à peu près certain que nous aurons un hiver sec et doux ici au Canada. Si nous nous retrouvons avec l’un de ces types de événements El Niño dans le Pacifique central, ou ce que les Japonais appellent un El Niño Modoki, les effets sur les conditions météorologiques canadiennes sont moins certains. »