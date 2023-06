El Niño arrive, faisant craindre des conditions météorologiques extrêmes

Un phénomène climatique El Niño attendu est arrivé, faisant craindre des records météorologiques et de température extrêmes, selon les scientifiques.

La plupart des années chaudes enregistrées se sont produites pendant El Niños.

El Niño a lieu tous les deux à sept ans en moyenne.

Un phénomène climatique El Niño attendu est arrivé, faisant craindre des records météorologiques et de température extrêmes, ont déclaré jeudi des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Marqué par des températures de surface de la mer plus chaudes que la moyenne dans le centre et l’est de l’océan Pacifique près de l’équateur, le régime météorologique s’est produit pour la dernière fois en 2018-2019 et a lieu tous les 2 à 7 ans en moyenne.

« Selon sa force, El Niño peut avoir une série d’impacts, comme l’augmentation du risque de fortes pluies et de sécheresses dans certains endroits du monde », a déclaré Michelle L’Heureux, climatologue à la NOAA.

« Le changement climatique peut exacerber ou atténuer certains impacts liés à El Niño. Par exemple, El Niño pourrait conduire à de nouveaux records de températures, en particulier dans les zones qui connaissent déjà des températures supérieures à la moyenne pendant El Niño », a-t-elle ajouté.

L’Australie a averti cette semaine qu’El Niño offrirait des journées plus chaudes et plus sèches à un pays vulnérable aux violents feux de brousse, tandis que le Japon a déclaré qu’un El Niño en développement était en partie responsable de son printemps le plus chaud jamais enregistré.

La plupart des années les plus chaudes jamais enregistrées se sont produites pendant El Niños, et les scientifiques craignent que cet été et le prochain ne voient des températures record sur terre et dans la mer.

Mariana Paoli, de l’agence de secours Christian Aid, a déclaré : « Les personnes pauvres sont déjà poussées au bord du gouffre par les sécheresses, les inondations et les tempêtes causées par la combustion de combustibles fossiles et maintenant elles seront confrontées aux températures surchargées de l’effet El Niño.

« Ces personnes sont les plus touchées par le changement climatique mais ont le moins fait pour le provoquer. »

Effet suppressif sur les ouragans de l’Atlantique

L’influence du phénomène sur les États-Unis est faible pendant l’été mais plus prononcée à partir de la fin de l’automne jusqu’au printemps, a déclaré la NOAA dans son communiqué.

En hiver, on estime qu’il y a 84% de chances qu’un El Niño « supérieur à modéré » se développe et 56% de chances qu’un El Niño fort se produise.

Cela entraînerait généralement des conditions plus humides que la moyenne dans certaines parties du pays, du sud de la Californie à la côte du golfe, mais des conditions plus sèches que la moyenne dans le nord-ouest du Pacifique et la vallée de l’Ohio.

Cela augmente également les risques de températures supérieures à la moyenne dans le nord du pays.

Le développement des conditions El Niño a déjà été pris en compte dans les prévisions d’ouragan de la NOAA le mois dernier.

Il a un effet suppressif sur l’activité des ouragans dans l’Atlantique, mais stimule généralement l’activité des ouragans dans le centre et l’est du Pacifique.

El Niño, qui signifie « petit garçon » en espagnol, est la phase chaude de l’oscillation El Niño-Sud.

La Niña, qui signifie « petite fille », est son homologue plus froid, où les températures de surface de la mer dans l’est et le centre de l’océan Pacifique, près de l’équateur, sont inférieures à la normale.