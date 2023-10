El Niño 2023 : à quoi s’attendre cet hiver

El Niño est entré dans le chat.

Après sept années caractérisées par des conditions La Niña, l’Organisation météorologique mondiale a annoncé en juillet que la température de surface de l’océan Pacifique tropical s’était à nouveau réchauffée, signalant le passage à un événement mondial El Niño.

Même si un phénomène El Niño peut durer jusqu’à 12 mois, ses effets au Canada sont plus prononcés en hiver, selon Jen Smith, météorologue chargée de la préparation aux alertes nationales au Service météorologique du Canada.

« La plupart des impacts d’El Niño se produisent en hiver, car c’est à ce moment-là que les courants-jets sont plus actifs, mais ils peuvent persister jusqu’au printemps », a déclaré Smith à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique lundi.

Alors que l’automne est bien entamé et que l’hiver se profile à l’horizon, voici ce à quoi les Canadiens peuvent généralement s’attendre au cours des prochains mois.

PLUS CHAUD ET PLUS SEC

Dans les régions du pays qui ressentent le plus les effets d’El Niño – l’ouest et le centre du Canada ainsi que les Grands Lacs – les températures en hiver et peut-être au printemps seront plus chaudes que la moyenne.

Il est difficile de prédire de combien de degrés les températures hivernales augmenteront, a déclaré Smith. El Niño étant un phénomène mondial mesuré en moyenne, ses effets à petite échelle peuvent être imprévisibles.

« Le réchauffement général ou le potentiel de faibles précipitations pour l’hiver au Canada représente une moyenne saisonnière, il y a donc encore des variations d’un mois à l’autre, d’une semaine à l’autre, d’un jour à l’autre, qui se produiront au cours de la saison hivernale elle-même », a déclaré Smith. « Nous pouvons donc toujours nous attendre à des épisodes de neige en hiver, nous pouvons toujours nous attendre à des vagues de froid. C’est juste que la moyenne saisonnière est plus chaude. »

Une autre caractéristique d’El Niño au Canada est la diminution des précipitations, ce qui peut être une mauvaise nouvelle pour les stations de ski et les amateurs de sports de neige. Comme pour le froid, Smith a déclaré que les Canadiens qui se trouvent sur le chemin d’El Niño peuvent encore s’attendre à des précipitations tout au long de l’hiver. Ils pourraient simplement en recevoir moins et les chutes pourraient ressembler plus souvent à de la pluie verglaçante qu’à de la neige.

« Ce n’est pas parce que des températures plus chaudes se produisent que cela conduit nécessairement à un hiver plus facile », a déclaré Smith. « Il pourrait y avoir un changement dans le type de précipitations qui pourraient tomber ou cela pourrait avoir un effet différent sur la saison hivernale. »

‘LIGNE DE SÉPARATION’

Pour mieux comprendre pourquoi les impacts d’El Niño sont moins concentrés dans certaines régions du pays – comme l’Est du Canada et les Maritimes – que dans d’autres, Smith a déclaré qu’il était important de savoir comment fonctionne le phénomène.

El Niño se produit lorsque la température de surface de l’océan Pacifique tropical augmente. L’air chaud juste au-dessus de la surface de l’océan est transporté autour de la planète par les modèles de circulation atmosphérique mondiale, entraînant une augmentation des températures mondiales et perturbant les modèles météorologiques et climatiques.

Lors d’un épisode El Niño, le courant-jet du Pacifique se déplace vers le sud de sa position neutre, ce qui rend les régions du nord des États-Unis et du Canada plus chaudes et plus sèches que d’habitude, tandis que d’autres parties du monde, comme le sud de l’Amérique du Sud, le sud des États-Unis, la Corne de l’Afrique et l’Asie centrale connaissent davantage de précipitations.

Le courant-jet du Pacifique coule d’ouest en est à travers le pays, traçant une ligne pendant El Niño qui s’incurve approximativement du Yukon au nord-ouest jusqu’à la région des Grands Lacs au sud-est.

« C’est presque comme une ligne de démarcation », a déclaré Smith. « Tout ce qui se trouve à l’ouest de cette ligne sera probablement du côté le plus chaud, et tout ce qui se trouve du côté nord et est sera probablement moins impacté. »

D’autres facteurs, comme le vortex polaire, peuvent également affecter le déroulement de l’hiver au Canada, puisqu’un faible vortex polaire peut amener l’air glacial de l’Arctique à des altitudes plus basses.

« Cela ne fait que préparer le terrain pour ce qui est susceptible de se produire », a déclaré Smith. « Il y a évidemment place à la variabilité. »



– Avec des fichiers de CTVNews.ca Scénariste-producteur Noushin Ziafati