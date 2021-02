El Mencho, le pivot du cartel, encore plus sauvage qu’El Chapo, ne peut JAMAIS être capturé, déclare un policier légendaire

Le pivot de CARTEL, El Mencho, est encore plus brutal qu’El Chapo et ne sera peut-être jamais capturé alors qu’il s’accroupit entouré d’une armée privée protégeant son empire d’un milliard de dollars, a déclaré un policier légendaire du narco.

Mike Vigil, ancien chef de la Drug Enforcement Agency, a déclaré au Sun Online que le vicieux Jalisco New Generation Cartel (CJNG) d’El Mencho avait maintenant un empire plus puissant que El Chapo, autrefois redouté.

Vigil est l’un des plus grands experts mondiaux des cartels mexicains – étant l’ancien chef des opérations internationales de la DEA et ayant été infiltré en tant qu’agent au Mexique.

Le haut policier a déclaré au Sun Online qu’El Mencho avait apporté un nouveau niveau de violence qui le distinguait des autres piliers de la drogue.

«Je décrirais El Mencho comme un hyperviolent et extrêmement rusé mais pas ostentatoire comme la plupart des trafiquants de drogue», a déclaré Vigil au Sun Online.

Son ascension s’est accompagnée d’une sauvagerie choquante qui a été comparée aux actes brutaux commis par le groupe terroriste ISIS.

Cela a consisté à arracher le cœur des victimes, à dissoudre leur corps dans des barils d’acide, à pendre publiquement des ennemis et même à cibler les femmes enceintes.

Parmi ses rangs se trouvent des femmes tueuses glamour comme La Catrina, décédée dans une fusillade avec des flics.

Le chef de guerre impitoyable investit également une énorme somme d’argent dans la construction d’un «État dans un État» armé jusqu’aux dents de véhicules blindés, de mitrailleuses et de lance-roquettes.

Ses forces de sécurité criminelles privées sont même considérées comme un défi pour l’armée mexicaine, les ministres devant nier qu’ils les considèrent comme un danger.

El Mencho est le criminel le plus recherché de la DEA – et a une prime extraordinaire de 10 millions de dollars sur sa tête.

El Mencho est beaucoup plus intelligent et rusé qu’El Chapo Mike Vigil

Vigil a observé de près la montée du baron de la drogue – de son vrai nom Nemesio Oseguera Cervantes – et comment CJNG a éclipsé l’empire de Joaquin ‘El Chapo’ Guzman – autrefois considéré comme le plus puissant trafiquant de drogue au monde.

« Ne vous y trompez pas, El Mencho est plus meurtrier qu’un serpent à sonnette – et totalement plus mortel qu’El Chapo », déclare Vigil.

Il oppose El Mencho paranoïaque et austère au bling El Chapo, dont le penchant pour les femmes, l’amour des feux de la rampe et la fête ont été sa chute.

L’ascendant de CJNG a été aidé par la capture d’El Chapo, l’ancien chef du cartel rival de Sinaloa, qui croupit maintenant dans une prison américaine Supermax.

Il a poursuivi: «El Mencho est très différent du cartel de Sinaloa en ce qu’il a investi beaucoup d’argent dans la création de forces paramilitaires très bien armées et qui opèrent dans des véhicules blindés.

«La plupart des trafiquants de drogue investissent dans des centres commerciaux, des fermes laitières, des bijoux immobiliers, mais El Mencho est très astucieux et investit plus d’équipement pour ses hommes et pour amener plus d’hommes dans les rangs de Jalisco New Generation.

Vigil pense que le baron de la drogue incroyablement paranoïaque ne sera pas capturé de sitôt alors qu’il se recroqueville avec cette armée privée.

Il évoque une tentative de capture d’El Mencho en 2015 comme un signe de la méchanceté du pivot.

ARMÉE CARTEL

L’armée de l’air mexicaine a amené des hélicoptères les a fait voler au-dessus d’un convoi transportant le chef du cartel, mais dans un étalage terrifiant de puissance de feu, ses gardes du corps ont abattu l’un d’entre eux avec un lance-roquettes.

CJNG est devenu offensif en détournant 39 bus, camions et voitures, les incendiant et les utilisant comme barrages routiers pour assurer l’escapade d’El Mencho.

Le cartel présente régulièrement des démonstrations de force montrant des hommes armés lourdement armés brandissant des armes, notamment des mitrailleuses de calibre .50 et des fusils de précision.

«Il est fortement protégé par ces individus, de sorte que les chances de capture d’El Mencho dans un proche avenir sont très minimes», a-t-il déclaré.

Qui sont les CJNG? Les CJNG se sont démarqués comme étant extrêmement violents, même selon les normes des guerres de narco ensanglantées au Mexique. Ils se sont retournés contre leurs anciens maîtres du cartel de Sinaloa, s’emparant du territoire et rachetant des milliers de policiers corrompus. On pense maintenant qu’ils ont des intérêts de la Chine à l’Afrique du Nord en passant par l’Europe de l’Est et maintenant l’Amérique du Sud, où ils ont déplacé Sinaloa. La vitesse de son ascension montre à quelle vitesse le pouvoir peut changer dans le commerce de la drogue au Mexique, qui se chiffre à plusieurs milliards de dollars. Ils traitent principalement d’amphétamines plutôt que d’expédier de la cocaïne d’Amérique du Sud. Non seulement les marges bénéficiaires sont plus élevées, mais selon un analyste de la DEA, elles ont contribué à façonner leur mode de fonctionnement sauvage. «Le problème avec les gars de la méthamphétamine, c’est qu’ils sont dérangés. «Ils n’avaient pas besoin de vin et de dîner avec les fournisseurs boliviens, ni de se rendre en Amérique du Sud pour faire des négociations internationales. « Ils ne sont pas sophistiqués. Ils sont très durs. »

Vigil a expliqué que le chef du cartel «ne reste jamais très longtemps au même endroit».

«Il reste normalement une nuit au même endroit et peut-être deux nuits. Il est toujours en mouvement et dispose d’une bonne force de sécurité.

«Il déménage de Jalisco à différents états et il reste dans les montagnes et est très bien gardé par une armée virtuelle.

« Il n’est jamais cavalier avec sa sécurité et a toujours un plan d’évacuation et dispose d’une grande force qui s’engagera avec les forces de sécurité mexicaines. »

Son obsession de la sécurité est à nouveau en contraste avec le flamboyant El Chapo marié à Emma Coronel Aispuro, plus de 30 ans plus jeune que lui.

Il a également noué une amitié avec Kate del Castillo, qui lui a présenté la star hollywoodienne Sean Penn avec les trois tous photographiés ensemble.

El Mencho – le narco ‘fantôme’ La fortune personnelle d’EL MENCHO, qui s’élève à environ 1 milliard de dollars, le marque comme l’un des piliers du monde des narco qui réussissent brutalement. Mais contrairement aux flamboyants Pablo Escobar et El Chapo qui ont soigneusement cultivé les personnages de Robin Hood pour compenser leurs violentes réputations, on sait très peu d’El Mencho. Ce que l’on sait sans aucun doute, c’est qu’il mesure 1,50 mètre carré et qu’il a les yeux et les cheveux bruns. Il est né dans une pauvreté extrême et l’un de ses premiers emplois était de garder des usines de marijuana et d’opium dans son village. Dans les années 1980, lui et son frère sont allés en Californie et ils se sont livrés à de petits crimes. Il a été arrêté et expulsé mais est revenu. Après avoir été surpris en train d’essayer de vendre de l’héroïne à un flic sous-estimé, il a été renvoyé au Mexique. Incroyablement, il est devenu policier à son retour, mais s’est rapidement impliqué avec des criminels dans l’État de Jalisco. Il est devenu un «sicario» ou tueur à gages pour le cartel Milenio et a épousé la sœur d’un de ses dirigeants, avec qui il a eu trois enfants. Le cartel s’est aligné sur le cartel de Sinaloa mais s’est fragmenté en deux factions. El Mencho est devenu le chef d’une faction appelée Los Torcidos – ou les « tordus » – et il a continué à le renommer Jalisco New Generation. Des chansons ont été chantées pour célébrer l’amour des motos rapides et des combats de coqs à 100 000 $ – l’un de ses surnoms est «El Señor de los Gallos» ou «Le Seigneur des coqs». Il a été décrit comme «prudent» et «paranoïaque», si insaisissable qu’il a été comme «une sorte de fantôme». Il est tellement paranoïaque au sujet de sa propre sécurité qu’il aurait construit son propre hôpital pour se faire soigner pour un problème rénal. Ce qui ne manque pas, c’est la confiance et en 2016, il a organisé l’enlèvement des fils d’El Chapo qui avaient osé passer la nuit sur son patch.

Vigil a déclaré au Sun Online: «El Chapo a commencé à faire des erreurs et l’une de ses principales erreurs était son obsession pour les femmes.

«Il traînait dans les montagnes de Sinaloa et sa femme voulait aller en ville et faire la fête. Il commence alors à communiquer avec Kate Castillo. Tout cela conduit à sa capture éventuelle.

«El Mencho n’est pas obsédé par les femmes. Il est très dévoué à sa femme.

«Il est très austère, très prudent, n’apparaît pas sur les photos, ne porte pas tous les bijoux.

« El Mencho est beaucoup plus intelligent et rusé qu’El Chapo. »

Les autorités ne peuvent désormais qu’espérer qu’il dérape, même s’il est peu probable qu’il obtienne une aide interne, dit Vigil.

«Il a tué des individus qui l’ont croisé. Il ne pardonne aucun comportement de trahison.

«Cela va demander beaucoup d’efforts et beaucoup de chance, mais il n’a pas vraiment commis d’erreur jusqu’à présent, nous devrons donc attendre et voir.

« Mais je peux vous assurer qu’il ne sera pas capturé de si tôt. »

Le ministère américain de la Justice décrit CJNG comme « l’une des cinq organisations criminelles transnationales les plus dangereuses au monde, responsable du trafic de nombreuses tonnes de cocaïne, de méthamphétamine et d’héroïne contenant du fentanyl aux États-Unis, ainsi que de violences et d’importantes pertes en vies humaines. au Mexique ».

Les guerres de territoire brutales qu’El Mencho a menées avec ses rivaux, en particulier avec le cartel de Sinaloa, ont vu des cadavres décapités pendus à des ponts comme un avertissement pour les autres.

Des images effrayantes ont montré un gangster rival ligoté dans son slip peu de temps avant d’être abattu et son corps retrouvé suspendu à un pont.

Le pivot du cartel a été inculpé par un tribunal américain de trafic de drogue, de corruption et de meurtre et se cache avec une prime record de 10 millions de dollars sur la tête.

Mais l’extradition de son proche associé Juan Padilla « El Cherry » Vizcarra et du propre fils d’El Mencho, Rubén Oseguera González, connu sous le nom de Menchito, qui avait été pressenti pour prendre la direction de CJNG, avait conduit à la spéculation El Mencho pourrait être le prochain.

Robert Bunker, directeur de la recherche et de l’analyse du cabinet de conseil en sécurité C / O Futures et expert des cartels mexicains, pense que les associés d’El Mencho sont ciblés dans le but de le capturer ou de le tuer.

« Dans le cadre de la stratégie de la cheville ouvrière appliquée contre El Mencho, ces individus de grande valeur CJNG qui l’entourent sont ciblés et arrêtés », a déclaré le Dr Bunker au Sun Online.

«L’arrestation et l’extradition récentes de Juan Padilla Vizcarra – El Cherry – représentent une composante de ce processus en cours.

« Au fil du temps, la pression constante sur le CJNG conduira soit à l’arrestation, soit à la mort de son chef El Mencho. »