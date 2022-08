El Jefe, un jaguar de l’Arizona que l’on craint mort, photographié au Mexique

El Jefe – “le patron” en espagnol – a été vu sur des photos prises en novembre par une organisation mexicaine à but non lucratif, Profauna, qui utilise plus de 150 caméras à capteur de mouvement pour suivre la faune. Avec un tel volume de photos, il a fallu attendre cet été pour que les chercheurs fassent la découverte.

Le jaguar – qui, avec une démarche fanfaronne, a reçu le nom des écoliers de Tucson – aurait vécu principalement dans les montagnes de Santa Rita en Arizona. Pendant un certain temps, il a semblé être le seul de son espèce aux États-Unis, jusqu’à ce qu’un autre mâle soit repéré à proximité. El Jefe avait environ 2 ans lorsqu’il a été repéré pour la première fois, ce qui fait de lui au moins 12 ans maintenant – l’un des plus vieux jaguars mâles jamais enregistrés à Sonora, a déclaré le Wildlands Network.

L’observation récente est “un signe que la connectivité de l’habitat à grande échelle persiste entre l’Arizona et Sonora, malgré les menaces croissantes du développement, de l’exploitation minière et du mur frontalier”, a déclaré Juan Carlos Bravo, directeur des programmes de conservation de Wildlands Network.

Les écologistes craignent depuis longtemps que les murs frontaliers – y compris celui qui se dresse le long de certaines parties de la frontière entre les États-Unis et le Mexique – soient mauvais pour la faune, car ils obstruent les voies de migration naturelles et brisent les habitats naturels.

Des parties du mur frontalier érigé sous l’administration Trump ont été placées sur “un terrain montagneux extrêmement accidenté qui comprend certains des couloirs restants que les jaguars utilisent pour se déplacer entre les États-Unis et le noyau d’une petite population reproductrice vulnérable” de jaguars dans Sonora, le Center for Biological Diversity, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur la conservation des espèces menacées, a déclaré dans un déclaration suite à l’observation d’El Jefe.