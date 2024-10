El histórico Compos mide la crise qui affecte al Avés

El Compostelle trata de récupérer à Antigua solera. Entre en Liza en Copa ante el Alavésun moment pour rafraîchir une partie de sa grandeur (suivez le parti en direct sur AS.com). Porque aller à un concurrent pendant quatre temps fr Primera Division : en la 1995-96 Sorprendió à tous comme sous-campeón de hiver avec Fernando Vázquez devant et les Fabiano, Nacho, José Ramón, Passi, Ohem, Christensen, Falagán, Mauro, Villena et Bellido. Et aussi se paseó avec de grands honneurs pour la division d’argent de football espagnol pendante divers campeonatos. Aquel Compos, que llevó Caneda a lo más alto con su forma de gobernar el club tan ajena a la prudencia, fue cayendo. Beaucoup de pensées vont se dissoudre, mais garder la marquepese a cierto batiburrillo en lo mercantil. Antonio Quinteiro si tu peux devant pour vous aider avec les forces de l’eau et être appliqué par le moyen de l’exjugateur Jota Peleteiro pour tenter acquérirmais finalement ne fructifie pas les gestiones. Maintenant je vais gobierna Antonio AgrasarPDG de la firma tecnológica Technologie Plexus.

Manu Barreiro (38 ans) j’ai joué dans le Alavés entrée 2014 et 2017. Fue un jugador qui dejó huella con sus 65 partis contestés et sus 17 buts. Llegó du Racing de Ferrol et se marchó al Nàstic de Tarragone. Les chemins du Gloire et du Compostelan se séparent aujourd’hui. El équipe vitorienne se las verá hoy con el pointe Gallego. Ce n’est pas le meilleur moment, ni beaucoup moins, pour Place García sur le banc du Deportivo Alavés après cinq derrotes consécutives avant Madrid, Getafe, Barcelone, Valladolid et Rayo. El Glorioso est là un tropiezo de igualar su Peor Racha historique. De cara al partido copero, tiene deux basses : Abqar oui Novoa. Será un choque con opportunités pour les moins habituels : Owono, Pica, Protésons, Romero o Villalibre estarán, casi avec une sécurité totale, une fois par jour. La Copa est une compétition intéressante qu’ilusiona pero el fou hay que ponerlo en LaLiga donde se sigue con 10 points à partir de là, il y a plusieurs semaines.

El Composer habiter dans l’actualité el Groupe I de la Seconde Fédérationdonde es decimotercero. viene de firmar su meilleure partie sur le terrain du Avilésdonde en el primer tiempo disfrutó de varias ocasiones para marcar. La falta de acierto tu es là un de nos problèmes (7 buts par faveur et 9 parties) dans cet ordre de cours. Permuy dara continuité al bloque que tu viennes jouer en las dernières journées, avec l’ombre incertaine de si apostará de inicio por Barreiro. La unique basse que tiene el técnico gallego est le centrocampista Pablo Antas, par une lésion musculaire qui vous empêche de jouer à Avilés.

Permuy apeló à la « illusion” de votre équipe pour surprendre son rival de Primera. « Jugando a partido único puede ocurrir n’importe quoi parce que un équipement ne peut pas passer du milieu du terrain et gagner et d’autres auront des millions d’occasions et ne gagneront pas. Dans d’autres sports, c’est impossible, mais dans le football, non. Cela signifie que nos options augmenteront. Sabemos que sera très compliqué, mais un parti peut passer cualquier cosasur tout parce qu’il a l’illusion que nous ne pouvons pas gagner », a-t-il indiqué.

Actualités relatives

En comparaison avec les périodiques à A Senda do Pool, le technicien gallego dit que la clé de la rencontre pasara por « estar metidos » pendant les nouvelles minutes indépendamment du résultat. « Nous ne pouvons pas parler du parti, c’est très important parce que dans tout ce qui peut vous intéresser ou vous permettre de vous engager si vous êtes là. Habra que minimiser le maximum de nos erreurs parce que c’est eux qui vont les pénaliser », a-t-il ajouté. Le préparateur du composé déconfía del mauvais moment que atraviesa el Alavés En Liga, il a insisté sur le fait que « l’illusion est maximale » dans le vestiaire parce qu’il tend vers un rival de la catégorie maximale. « La Copa tu as esa motivation supplémentaire, et en plus il y aura une grande ambiance dans le stade”, a conclu.

Sigue el canal de Diario AS sur WhatsAppoù vous découvrirez tout le sport dans un seul espace : l’actualité du jour, l’agenda avec la dernière heure des événements sportifs les plus importants, les images les plus récentes, l’opinion des grandes entreprises d’AS, des reportages, des vidéos et d’autres choses. humour de vez en cuando.