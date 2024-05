El Fasher: Un seul hôpital d’une ville du Soudan enregistre 134 décès

L’armée combat les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires depuis plus d’un an, dans une guerre civile qui a tué des milliers de personnes et contraint des millions de personnes à quitter leurs foyers.

Les hôpitaux saoudiens et sudistes sont les derniers à fonctionner dans la région. L’hôpital saoudien avait déjà été fermé à cause des violences, mais il a partiellement rouvert pour traiter les cas d’urgence.

Les habitants d’El Fasher affirment que l’accès à la nourriture et à l’eau est devenu de plus en plus difficile. Les RSF ont attaqué la ville sur trois côtés et bloqué toutes les routes d’approvisionnement.