El-Erian dit que la Fed est en retard sur l’inflation et risque une nouvelle récession si elle est forcée de rattraper son retard

Les responsables de la Réserve fédérale sous-estiment l’inflation et risquent de plonger les États-Unis dans une nouvelle récession, a déclaré lundi à CNBC Mohamed El-Erian, le conseiller économique en chef d’Allianz.

Les dirigeants des banques centrales insistent sur le fait que la récente série de pressions sur les prix s’atténuera une fois que les goulots d’étranglement à court terme de la chaîne d’approvisionnement auront disparu et que la période de fermeture économique de 2020 ne fera plus partie des comparaisons d’une année sur l’autre.

Mais El-Erian a déclaré qu’il voyait de plus en plus de preuves que la Fed avait tort.

« Je suis préoccupé par l’histoire de l’inflation », a-t-il déclaré à Becky Quick de CNBC lors d’une interview « Squawk Box ». « Chaque jour, je vois des preuves que l’inflation n’est pas transitoire, et je crains que la Fed prenne du retard et qu’elle doive rattraper son retard, et l’histoire vous met très mal à l’aise si vous vous retrouvez dans un monde dans lequel la Fed doit jouer le rattrapage. »

Si la Fed tombe dans cette position, elle devra peut-être augmenter ses taux d’intérêt et resserrer sa politique monétaire plus tôt qu’elle ne le souhaiterait.

« Normalement, nous nous retrouvons avec une récession parce que vous devez appuyer sur les freins au lieu de lever lentement le pied de l’accélérateur, ce qui est censé se produire », a déclaré El-Erian.

L’économie est toujours techniquement dans une récession qui a commencé en février 2020, selon le National Bureau of Economic Research, considéré comme l’arbitre officiel en la matière. Cependant, le PIB réel est juste une nuance en dessous de ce qu’il était au début de la récession et devrait dépasser ce niveau lorsque les données du deuxième trimestre seront publiées.

L’inflation, cependant, a contrecarré les reprises dans le passé, et les données récentes racontent des histoires contradictoires sur le rythme actuel.

L’indicateur préféré de la Fed, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle hors secteurs volatiles de l’alimentation et de l’énergie, a augmenté de 3,4% en mai par rapport à il y a un an, le plus haut niveau depuis 1992 et bien au-dessus de l’objectif de 2% de la banque centrale.

Cela est intervenu après une augmentation de 5% de l’indice des prix à la consommation et une explosion de 6,6% de l’indice des prix à la production, tous deux bien plus élevés que tout ce que les États-Unis ont connu depuis au moins avant la crise financière.

Mais une grande partie des pressions sur les prix sont survenues dans des domaines particulièrement liés à la reprise économique – prix des voitures d’occasion, tarifs aériens, prix des hôtels, etc.

Alors que les responsables de la Fed voient ces facteurs s’atténuer dans les mois à venir, El-Erian a déclaré qu’il n’en était pas si sûr, même si les marchés financiers ne semblent pas s’en soucier.

« Si vous deviez réellement regarder les chiffres sur l’inflation, vous commenceriez à avoir de sérieux doutes quant à l’inflation transitoire », a déclaré El-Erian à Becky Quick de CNBC sur « Squawk Box ». Mais tant que la Fed pense que c’est transitoire, c’est ce qui compte pour les marchés. »