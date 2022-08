El Diablo Cantina un nouvel endroit pour la cuisine mexicaine haut de gamme – Shaw Local

Quand mes copines et moi sortons dîner, nous essayons de mélanger les choses et de ne pas simplement aller dans les mêmes vieux endroits. Avec quelques nouveaux restaurants mexicains à Carpentersville (notre terrain de jeu du nord du comté de Kane), nous avons des options.

El Diablo Cantina est présenté comme un restaurant mexicain haut de gamme. L’emplacement était une substitution de dernière minute pour nos plans (un appel téléphonique alors que nous conduisions vers un endroit à proximité), et je suis content que nous ayons changé de cap.

Ce que ce restaurant – qui était The Spotted Fox jusqu’à ce qu’il soit renommé en mars et un Famous Dave’s bien avant cela – propose des plats classiques du sud de la frontière et de nouvelles versions d’autres plats.

Il dispose également d’un grand coin salon extérieur, c’est donc un endroit agréable pour profiter des soirées de fin d’été avec un verre, un dîner et une conversation.

L’entrée gratuite de frites et de salsa comprend deux types de salsa pour les papilles gustatives les plus exigeantes. (Dîner Mystère)

Nous avons commencé avec les frites et la salsa gratuites, et nous sommes probablement allés un peu trop loin avec les frites. Ils étaient parfaitement salés et les deux options de salsa ont satisfait à la fois mes papilles gustatives du Midwest et les palais plus aventureux de mes amis.

Notre entrée était le Diablos queso fundido (7,48 $): fromage queso, Monterrey et Chihuahua fondu et garni de piments poblano, d’oignons sautés et de chorizo. La présentation était parfaite et, encore une fois, nous faisions probablement trop le plein d’amuse-bouches avant le dîner.

Des momias de crevettes enrobées de bacon sont élégamment présentées. (Dîner Mystère)

Les entrées étaient les stars, bien sûr, et j’ai été agréablement surpris par la présentation pour commencer. Mes momias de crevettes enveloppées de bacon (19,95 $) étaient réparties sur une immense planche à découper et nichées dans une purée de pommes de terre avec des côtés de courge d’été, de courgette et de maïs en épi. J’ai traversé un peu plus de la moitié des crevettes, l’un des épis de maïs, et j’ai dû emballer le reste pour mon déjeuner le lendemain. Les épices étaient parfaites et étaient tout aussi bonnes le deuxième jour.

Un ami avait le saumon garni d’ananas grillé (20,95 $). Tout ce qu’elle a essayé était “plein de saveur et pas trop épicé ou trop assaisonné, des frites, des salsas fraîches, de la trempette aux haricots et du queso fundido à la margarita Sandia”, selon sa critique. Il est également venu présenté sur une planche à découper.

Le saumon à l’ananas est servi sur une planche à découper. (Dîner Mystère)

La troisième personne de notre groupe connaît la cuisine mexicaine directement d’elle, des cuisines de sa mère et de ses beaux-parents. Quand elle s’extasie sur la sauce mole, on sait que c’est bon.

« Les enchiladas au poulet taupe d’El Diablo (17,95 $) sont délicieuses. La sauce mole est traditionnellement préparée avec du chocolat, des épices et des cacahuètes. El Diablo a juste la bonne consistance, ni trop épaisse ni trop liquide. Il avait juste la bonne quantité de chaleur sans noyer toutes les autres épices. Le poulet était humide. Le riz et les haricots étaient authentiques », m’a-t-elle dit.

Avec une délicieuse version de la sauce complexe, les enchiladas au poulet taupe se démarquent. (Dîner Mystère)

Le menu comprend les tacos mexicains traditionnels (3,50 $ – 4 $), les burritos (9,99 $ – 14,99 $), les enchiladas (14,95 $ – 19,95 $) et les fajitas (17,95 $ – 23,95 $).

Si vous cherchez des options pour faire plaisir à tout le monde, découvrez leurs burgers Black Angus au chorizo ​​(12,95 $) ou au guacamole (12,95 $). Pour la foule directe “Je veux un hamburger”, ils l’ont aussi.

C’est la sélection de fruits de mer du menu qui m’a prêt à y retourner. Pattes de crabe, huîtres en demi-coquille, tilapia, vivaneau rouge, moules et gambas sont au menu.

Il y avait aussi quelques boissons mélangées pour accompagner notre repas. Après avoir vraiment apprécié la nourriture, nous espérons revenir bientôt pour une prochaine soirée entre filles.

The Mystery Diner est un employé de la salle de rédaction du Northwest Herald. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’avis.

Recherche de suggestions de lecteurs : nous invitons les lecteurs à partager leurs recommandations d’endroits qu’ils aimeraient que le Mystery Diner visite. Envoyez vos idées par e-mail à [email protected]

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Cantine El Diablo

OÙ: 113, avenue S. Western (route 31), Carpentersville

TÉLÉPHONER: 224-484-8907

INFORMATIONS: eldiablocantina.com