El Clásico et Soccer Champions Tour seront diffusés sur les réseaux ESPN

Des sources disent à World Soccer Talk que le Soccer Champions Tour a trouvé sa place sur les réseaux ESPN cet été.

Le tournoi 2023 comprend une multitude de matches amicaux impliquant de nombreuses équipes parmi les meilleures d’Europe. Par exemple, Manchester United, Arsenal, l’AC Milan et la Juventus. De plus, Barcelone et le Real Madrid disputent leur troisième Clásico aux États-Unis. Les géants espagnols jouent également des matchs contre les puissances européennes susmentionnées.

Les détails de la chaîne incluent de nombreux jeux apparaissant sur ESPN + ainsi que sur ESPN Deportes. Les fans de Barcelone et du Real Madrid sont bien habitués aux chaînes d’ESPN, car c’est la patrie de LaLiga. Bien sûr, l’été dernier, le Clásico amical de Las Vegas a été diffusé sur FS2.

Même si les jeux se déroulent aux États-Unis, l’acquisition des droits par ESPN est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent regarder depuis chez eux. Certains des plus grands joueurs du monde participeront à ces matches amicaux plus tard ce mois-ci. Cela inclut probablement les débuts de pré-saison pour de nouvelles recrues telles que Christian Pulisic à l’AC Milan, Mason Mount à Manchester United, Jude Bellingham au Real Madrid et / ou Declan Rice à Arsenal.

Soccer Champions Tour sur ESPN offre de nombreuses options

Au total, il y a huit matchs dans le Soccer Champions Tour sur ESPN. Au moment de mettre sous presse, parmi les matchs en direct du Soccer Champions Tour à la télévision et en streaming, ils incluent:

Barcelone vs Juventus (samedi 22 juillet – 22 h 30 HE), ESPN +

Real Madrid vs Milan (dimanche 23 juillet – 22 h HE), ESPN + et ESPN Deportes

Real Madrid vs Man United (mercredi 26 juillet – 20h30 HE), ESPN +

Arsenal vs Barcelone (mercredi 26 juillet – 22 h 30 HE), ESPN +

Barcelone vs Real Madrid (samedi 29 juillet – 17 h HE), ESPN +

Milan vs Barcelone (mardi 1er août – 23 h HE), ESPN et ESPN Deportes

Chacune de ces équipes a une forte popularité aux États-Unis et attirera un public pour la couverture des matchs amicaux par ESPN. Cependant, le Soccer Champions Tour sur ESPN crée des défis pour certains des autres jeux qui se déroulent en même temps aux États-Unis.

Le Soccer Champions Tour fait face à de nombreuses compétitions

Par exemple, la Coupe des Ligues fait face à une concurrence féroce de la part de bon nombre de ces jeux impliquant des géants européens. Les débuts imminents de Lionel Messi avec l’Inter Miami contre Cruz Azul ne devraient pas être affectés. Cependant, le Clásico du 29 juillet à Arlington, TX, il y a des matchs de la Coupe des ligues à Atlanta et à Austin. Ces jeux peuvent avoir du mal à attirer le public. Pire pour la Coupe des Ligues, ces matchs ne sont diffusés que sur le Season Pass de la MLS, tandis que le Clásico est diffusé sur ESPN + et ESPN Deportes.

Ensuite, il y a d’autres matchs amicaux de clubs qui se déroulent aux mêmes dates. La Premier League Summer Series a des matchs aux mêmes dates que Arsenal-Barcelone et Manchester United-Real Madrid. Les matchs de la Premier League Summer Series sont pour la plupart exclusifs au streaming sur Peacock. Cependant, certains jeux sont sur USA Network ou NBC.