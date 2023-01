El Chapo demande l’extradition du Mexique et supplie son président de le sauver des prisons américaines “cruelles et injustes”

Le tristement célèbre trafiquant de drogue “El Chapo” a plaidé pour parler avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador au sujet du traitement “cruel et injuste” dans les prisons américaines et demander une extradition.

“Joaquín m’a demandé par messages verbaux de me battre pour son retour au Mexique”, a déclaré l’avocat Jose Refugio Rodriguez lors d’une interview avec le média mexicain Radio Formula. “Je le vois comme un SOS… il souffre d’un procès qui n’était pas conforme à la procédure régulière.”

Joaquin “El Chapo” Guzman, chef de longue date du cartel de la drogue de plusieurs milliards de dollars de Sinaloa, a été reconnu coupable à New York le 12 février 2019 d’avoir dirigé une opération de contrebande à l’échelle industrielle et condamné à la prison à vie. En tant que baron de la drogue le plus puissant du Mexique, il a dirigé un cartel responsable de la contrebande de montagnes de cocaïne et d’autres drogues aux États-Unis au cours de ses 25 ans de règne, ont déclaré les procureurs dans des documents judiciaires.

Rodriguez, l’avocat de Guzman, a affirmé que son client avait subi un traitement “inégal” dans la prison supermax du Colorado où il purge sa peine, déclarant à Radio Formula que son client “ne voit pas le soleil, la nourriture est de très mauvaise qualité, là n’y a pas de soins de santé ; il avait un problème avec ses molaires et au lieu de les soigner, ils les ont retirées pour qu’il ne s’agite pas.”

Rodriguez a en outre affirmé que Guzman avait eu des occasions limitées de parler avec ses avocats et sa famille – seulement six ou sept appels depuis mars 2022. Il a déclaré qu’il avait envoyé une lettre à Esteban Moctezuma, ambassadeur du Mexique aux États-Unis, détaillant la demande de parler avec Obrador, mais n’a pas entendu de réponse.

L’avocat s’est plaint que son client reste isolé, interdit de parler espagnol – ce qu’il a qualifié de “torture psychologique”. Il espérait que le fait de fournir l’interview à Radio Formula aiderait à porter son cas à l’attention des autorités et des responsables mexicains.

Mais Rodriguez a reconnu que son client pensait que ses droits humains avaient déjà été violés lorsqu’il s’est vu refuser la possibilité de se défendre au Mexique et qu’il a plutôt été extradé vers les États-Unis pour y être jugé.

Guzman, dont les deux évasions de prison dramatiques au Mexique ont alimenté une légende selon laquelle lui et sa famille étaient pratiquement intouchables, a été extradé vers les États-Unis en 2017.

Lors d’une conférence de presse mardi matin, Obrador a nié toute connaissance de la demande de Guzman, a rapporté Mexico News Daily. Le président mexicain a dit : “Je ne l’ai pas vu, mais voyons.”

Stephanie Pagones de Fox News Digital a contribué à ce rapport.