Le match nul a été établi après que le PSG ait vaincu le Bayern Munich, détenteur d’une victoire cumulée de 3-3 buts à l’extérieur, mardi.

Vingt-quatre heures plus tard, City a également battu l’opposition allemande au Borussia Dortmund en s’imposant 4-2 sur deux manches grâce à un hurleur tardif d’Angleterre, le whizzkid Phil Foden.

Alors que les géants de la Ligue 1 appartiennent au groupe Qatar Sports Investment depuis 2011 et les leaders de la Premier League par Abu Dhabi United Group Investment and Development Limited à partir de 2008, les fans et les comptes du football se sont tournés vers les médias sociaux pour faire preuve d’humour (et de mépris). sur la réunion gigantesque, plus l’état dans lequel se trouve le jeu moderne.

« Un match qui montre tout ce qui ne va pas avec le football maintenant. Deux clubs moyens avec des propriétaires crasseux et riches, » a remarqué un utilisateur.

Un autre a prédit, « Ce sera un gang bang sanglant de l’argent du pétrole ».

« Je me demande lequel paiera le plus pour acheter l’arbitre, » il a également été réfléchi, comme quelqu’un d’autre a appelé le choc « El Plastico ».

Ailleurs, les partisans du spectacle ont souligné l’hypocrisie chez certains.

« Les gens se plaignent du fait que City et le PSG dépensent de l’argent … », un critique a commencé.

« Je suppose que leurs équipes sont [built] sur les cacahuètes, ont des joueurs uniquement de leurs académies et ont remporté des trophées dès le moment où ils ont commencé à jouer! «

«C’est juste qu’ils n’étaient rien avant l’ère moderne: pas de trophées, pas de talents – puis les seigneurs du pétrole sont venus. BOOM! Champions et stars». est venu une réponse à cette déclaration.

« Tous les plus grands clubs d’Europe ont beaucoup d’argent », dit un autre parti.

« Regardez l’argent investi ces quatre dernières années par Barcelone, la Juventus ou Manchester United, [then] viens nous parler après. «

Un point marquant a été que, quelle que soit votre position morale, les téléspectateurs par millions resteront à l’écoute de la confrontation pour voir certains des joueurs les plus talentueux du monde en action.